Polícia našla mŕtvolu 12-ročného chlapca: Pred smrťou si mal prejsť nevídaným peklom

Jamesa Alexa Hurleyho († 12) našli mŕtveho doma. Podľa portálu People polícia zatkla jeho strýka a starých rodičov.

Okrem toho, že čelia obvineniu z vraždy, má mať polícia prístup ku kamerovému záznamu, ktorý dokazuje, že trojica obvinených Jamesa pred smrťou týrala. Starí rodičia – James Sasser Jr. a Patricia Batts – a mladistvý strýko (14) boli zatknutí úradom šerifa v Gallatin County, Montana. Jamesa našli mŕtveho 3. februára, príčinou smrti bol tupý úder do zadnej časti hlavy.

James dva roky býval u svojich starých rodičov spolu s ich deťmi. Jeho strýko bol len o niečo starší. Polícia predpokladá, že celú dobu bol vystavený systematickému týraniu a bitkám, ktoré nakoniec viedli k jeho smrti. Keď chlapca našli, vyzeral byť značne podvýživený. Na záberoch spred dvoch rokov však vidieť zdravého a dobre živeného chlapca.

Rodinu obvinili, že chlapcovi odmietali dávať jesť a nútili ho cvičiť. V rozhovoroch s políciou sa členovia Jamesovej rodiny vyjadrili, že sa so strýkom často hádal. Starí rodičia tvrdia, že sa na vražde nezúčastnili. Patricia vypovedala, že v noci vraždy spala. Zobudila sa na to, ako Jamesa jeho strýko udiera pádlom do hlavy. James Sasser Jr. sa podľa vlastných slov mal o vražde dozvedieť nasledujúce ráno cestou do práce, keď mu volala Patricia.

Okrem tejto trojice bol neskôr zadržaný aj ďalší tínedžer Gage Roush (18). Ten mal Jamesa taktiež napadnúť. S toxikologickou správou sa čaká na pitvu.