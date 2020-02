Stano zo Svadby na prvý pohľad: Prespávam na cintorínoch

Vykašle sa na neho?! Stano (35) z markizáckej reality show Svadba na prvý pohľad je dobrákom od kosti, ale jeho „rituáliky“ hodnotila jeho manželka Gabika (29) veľakrát patrične vyvalenými očami.

Diváci ho poznajú ako mierumilovného človeka, ktorý sa do svojej vedou vybranej polovičky zamiloval. Tá však jeho kuriózne návyky neberie vždy s nadhľadom a práve to môže byť aj kameňom úrazu pri rozhodovaní, či s ním Gabika nakoniec zostane. Stano totiž najnovšie priznal, že prespáva na cintorínoch!

Stano je chodiace prekvapenie. Hoci je jednoznačne najlepším manželom a so svojou nevestou sa spomedzi ostatných mužov najmenej háda, jedno je isté – je to v určitých veciach trošku čudák. Na svadbu si priniesol svoje milované kompóty, ktoré rozdával svadobčanom. A jednu zaváraninku zobral aj spolupútnikom na večeru, kde sa mali všetky tri páry spoznať. „Ešte som zabudol darček pre tých ľudí. Musia ochutnať z kompótu,“ povedal Stano a Gabika sa nestačila čudovať. „Dúfam, že neberieš tie kompóty s nami,“ zdôrazní nevesta. A kompót Stano skutočne na večeru doniesol. To je však iba zlomok jeho podivností.

Čo diváci neuvidia, je kuriózna situácia, keď navštívili Stanove rodisko na východe Slovenska. „Môžeme sa prejsť potom zajtra k dubu, alebo po cintoríne, alebo ja neviem...,“ zasmeje sa Stano, no jeho manželka len vyvalí oči. „Však môžeme sa prejsť...,“ povie Gabika. „Teraz chceš ísť na cintorín?“ opýta sa okamžite Stano a Gabika vykríkne: „Nie!“ V tom okamihu príde poriadny šok.

„Ináč, na cintoríne sa veľmi dobre spí. Keď cestujem, tak volím rád cintorín, lebo väčšinou je tam voda, čiže môžeš sa umyť, napiť... A tam ti dá každý pokoj v noci,“ neprestane prekvapovať Stano. „Mne by to ani nenapadlo, ani by som si tam neľahla,“ reaguje s poriadne otvorenými ústami Gabika a Stano odpovie: „Keby si bola unavená, možno by si to inak videla.“

Na záver tejto kurióznej debaty sa Stano snaží celú vec zachrániť vetou: „Ale to je len taká perlička, samozrejme, keď môžem, tak sa radšej vyspím niekde inde.“ Či sa Stano dočká pokračovania svojho manželstva, je otázne. Práve všetky jeho čudné praktiky môžu byť pre brunetku tŕňom v oku, ktorý môže zavážiť pri jej rozhodovaní.

Aké podivnosti robil Stano

- je zaťažený na kompóty

- prinútil Gabiku stopovať

- budil svoju lásku ošúpanou mandarínkou pri jej hlave

- nechcel, aby sa utieral riad utierkou, lebo potom vraj smrdí

- priznal, že niekedy prespí na cintoríne

- je zásadne proti varným kanviciam

- pije vodu z varených zemiakov

- natieral sa mužskými feromónmi, aby sa do neho Gabika zaľúbila