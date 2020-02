Čína chce od uzdravených pacientov ich krvnú plazmu: Zázrak, čo to robí s koronavírusom

Predstavitelia čínskeho zdravotníctva vyzvali v pondelok pacientov, ktorí sa vyliečili z nákazy novým koronavírusom, aby darovali krv. Z nej sa potom môže získať plazma na liečbu iných chorých ľudí, ktorí sa nachádzajú v kritickom stave. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Výrobcovia liekov sa snažia rýchlo vyvinúť očkovaciu látku a liek na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom, ktorý už v celej Číne usmrtil 1 770 ľudí a nakazilo sa ním vyše 70 500 osôb.

Plazma od pacientov, ktorí sa vyliečili zo zápalu pľúc spôsobeného vírusom, obsahuje protilátky a tie môžu pomôcť znížiť koncentráciu vírusu u kriticky chorých pacientov. Na tlačovej konferencii to v pondelok povedala predstaviteľka čínskej Národnej zdravotníckej komisie (NHC) Kuo Jen-chung. "Chcem vyzvať všetkých uzdravených pacientov, aby darovali svoju plazmu (tekutú zložku krvi), ktorá môže priniesť nádej kriticky chorým pacientom," uviedla.

Jedenásť pacientov v stredočínskom meste Wu-chan, ohnisku ochorenia s novým označením COVID-19, dostalo infúziu plazmy už minulý týždeň. Informáciu poskytla Sun Jen-žung z Biologického centra na ministerstve pre vedu a technológie.

"Jedného z týchto pacientov už prepustili z nemocnice, jeden je schopný vstať z postele a chodiť a ďalší sa už všetci uzdravujú," dodala Sun.

Výzva prišla niekoľko dní po tom, čo čínsky, štátom vlastnený výrobca liečiv hlásil úspešné výsledky pokusu v Prvej ľudovej nemocnici vo Wu-chane. Spoločnosť China National Biotec Group napísala v odkaze na svojom oficiálnom účte na čínskej sociálnej sieti WeChat, že stav veľmi vážne chorých pacientov, ktorým dali infúzie plazmy, "sa zlepšil do 24 hodín".

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že skúmanie využitia plazmy ako lieku na nový koronavírus je "dôležité", ale upozornila, že sa musí robiť "bezpečným spôsobom".

"Je to veľmi dôležitá oblasť skúmania," povedal novinárom v Ženeve šéf programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan. Poukázal na to, že plazma sa už osvedčila ako účinný liek na záchranu životov v boji s celou škálou rôznych chorôb. "Je to veľmi rozumný spôsob skúmania liečby, predovšetkým vtedy, keď nemáme vakcíny a nemáme ani špeciálne antivirotiká," dodal Ryan.

Jeho kolegyňa Sylvie Briandová, ktorá vedie útvar WHO pre pripravenosť na celosvetové nebezpečné nákazy, medzitým upozornila, že liečbu na báze plazmy môže byť ťažké rozšíriť natoľko, aby sa dostala k veľkým počtom pacientov. Zdôraznila tiež nutnosť starostlivo dodržiavať bezpečnostné postupy. "Krvnými produktmi môžeme šíriť aj iné prenosné choroby, takže správny postup... je veľmi dôležitý," dodala pre novinármi.

Sun z Biologického centra zdôraznila, že "klinické štúdie ukázali, že infúzie plazmy (od uzdravených pacientov) sú bezpečné a účinné".

Darcovia krvi absolvujú test na uistenie, že nie sú nositeľmi koronavírusu, informoval hlavný lekár Prvej nemocnice Pekinskej univerzity Kuej-čchiang. "Vezme sa iba plazma, nie celá krv," vysvetlil. "Ďalšie zložky krvi, vrátane červených krviniek a krvných doštičiek, sa infúziou vrátia darcom," doplnil Kuej-čchiang.