Montreal prerušil čiernu sériu: Tatar pomohol asistenciou, Kovaľčuk gólom

Piati slovenskí hokejisti sa predstavili v sobotňajších 11 zápasoch NHL. Tomáš Tatar sa ako jediný zapísal do štatistík produktivity, keď jednou asistenciou pomohol Montrealu k triumfu na ľade Ottawy 2:1 po predĺžení.

Kapitán Bostonu Zdeno Chára sa po jednozápasovej absencii vrátil do zostavy Bruins a jeho tím zvíťazil v Brooklyne nad tímom New York Islanders 3:2 po predĺžení. Erik Černák bol pri desiatom triumfe Tampy Bay v neprerušenej sérii, na ľade Philadelphie "Blesky" zvíťazili futbalovo 1:0. Richard Pánik odohral iba štyri minúty v drese Washingtonu proti New Jersey. Po zákroku Milesa Wooda vysokou hokejkou v čase 26:17 min musel predčasne do šatne a späť na ľad sa už nevrátil. Podľa trénere Todda Reirdena slovenský krídelník utŕžil nepeknú ranu, ale v pondelok očakáva jeho účasť v zápase proti Caroline. Líder NHL Washington doma prehral nečakane vysoko 1:5 a bodovo sa na neho dotiahli Boston aj St. Louis.

V sobotu bol v hre aj obranca Andrej Sekera. Jeho Dallas prehral na ľade San Jose 1:2 a nepredĺžil sériu šiestich víťazstiev. Víťazný gól Sharks strelil 40-ročný útočník Patrick Marleau, Sekera odohral 17:42 min s bilanciou 1 strela, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod. Dallas napriek prehre zostal druhý v tabuľke Západnej konferencie a San Jose tretie od konca.

Hokejisti Montrealu sa po ôsmich prehrách konečne dočkali víťazstva. V kanadskom derby na ľade Ottawy rozhodol o dvoch bodoch pre hostí Iľja Kovaľčuk, ktorý v predĺžení strelou švihom prekonal Marcusa Högberga v bránke Ottawy. Bol to štvrtý gól v podaní 36-ročného ruského útočníka v tejto sezóne, ale prvý po prestupe do Montrealu v jeho štvrtom zápase v drese Canadiens. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa asistenciou podieľal na prvom góle hostí z hokejky Nicka Suzukiho, ktorý skóroval v presilovke v 9. min prvej tretiny. Tatar už má v tejto sezóne na konte 39 bodov (16+23) a stále je najproduktívnejší hráč svojho tímu.

"Povedal som si, že skúsim zakončiť týmto spôsobom a vyšlo mi to. Je skvelé streliť prvý gól v novom drese a ešte aj v predĺžení. Myslím si však, že víťazstvo mužstva je oveľa dôležitejšie, lebo sme zastavili sériu ôsmich prehier," vyhlásil Iľja Kovaľčuk, cituje ho portál NHL. Skúsený ruský krídelník v trinástich sezónach tzv. základnej časti NHL v 901 zápasoch stihol nazbierať 863 bodov za 437 gólov a 426 asistencií. "Nie je jednoduché vyhrať po toľkých prehrách. Verím, že na tomto víťazstve postavíme našu hru v ďalších zápasoch," vyslovil nádej tréner Montrealu Claude Julien.

Boston zdolal New York Islanders na jeho ľade 3:2 po predĺžení a Zdeno Chára si počas takmer 20 minút pripísal jednu strelu na bránku, dva bodyčeky aj tri zablokované strely. Dôvodom absencie 42-ročného skúseného beka v predchádzajúcom zápase proti Winnipegu (5:4) boli následky operačného zákroku na čeľusti, z ktorej mu nedávno vybrali implantát a vedenie tímu vtedy rozhodlo o jeho krátkom voľne. V bránke víťazného tímu v sobotu dostal prednosť Tuukka Rask pred Jaroslavom Halákom a skúsený Fín si pripísal 35 zákrokov. Topkanonier NHL, český útočník David Pastrňák, prerušil sériu 12 zápasov, v ktorých bodoval, ale tentoraz ho zastúpil Patrice Bergeron. Gólom v čase 61:33 min rozhodol o tretej výhre Bostonu v ôsmom predĺžení, ktoré tento tím odohral v sezóne 2019/2020. "Nemali sme predtým veľa šťastia v predĺženiach. Je načase, aby sme trochu vyvážili počet víťazstiev a prehier v nadstavených minútach," uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Hokejisti Tampy Bay vyhrali aj desiaty zápas v rade, keď na ľade Philadelphie triumfovali 1:0. Rozhodol o tom gólom z 28. min Pat Maroon, brankár Andrej Vasilevskij si vďaka 23 zákrokom pripísal druhý shutout za sebou a celkovo dvadsiaty v kariére v NHL. Slovenský obranca Erik Černák odohral 17:06 min a mal štatistickú bilanciu 2 strely, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod. Tampa Bay vyrovnala svoj rekordný klubový zápis z obdobia 9.- 27. februára 2019, keď tiež nenechala súperov zvíťaziť desaťkrát za sebou. V tejto sezóne NHL už predtým predviedli 10-zápasovú sériu bez prehry hráči NY Islanders a to v období 12. októbra - 5. novembra 2019.

"Shutout je niečo, čo si musí zaslúžiť celé mužstvo a nielen brankár. Hrali sme tímovo veľmi dobre v defenzíve, nielen obrancovia, ale aj útočníci. Vtedy stačí aj jeden gól na víťazstvo," vyhlásil Andrej Vasilevskij na oficiálnom webe NHL.

Výsledkové sumáre NHL - sobota:

Ottawa - Montreal 1:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 20:37 min, 2 strely na bránku, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 trestné minúty

New York Islanders - Boston 2:3 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Zdeno Chára (Boston) odohral 19:47 min, 1 strela, 2 "hity", 3 zablokované strely

Philadelphia - Tampa Bay 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:06 min, 2 strely, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod

Washington - New Jersey 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Richard Pánik (Washington) odohral 4:00 min, 1 mínusový bod

San Jose - Dallas 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:42 min, 1 strela, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

Buffalo - Vancouver 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)

Carolina - Los Angeles 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

St. Louis - New York Rangers 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Chicago - Anaheim 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Calgary - Edmonton 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Vegas - Columbus 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)