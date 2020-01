Návrat do klietky vynesie McGregorovi poriadny balík: Aha, koľko zhrabne za súboj v UFC!

Írsky MMA zápasník Conor McGregor (31) by mal za súboj s veteránom Donaldom Cerroneom zhrabnúť poriadky balík!

Podľa webu Daily Mail by malo ísť o doteraz najväčšiu čiastku, akú McGregorovi UFC vyplatilo za jeho návrat do oktagonu. Ide o sumu 4 500 000 eur. V porovnaní so sumou takmer 90 miliónov eur, ktorú dostal za súboj s americkým boxerom Floydovi Mayweatherovi v roku 2017, sú to však "len drobné".

McGregor sa vracia do klietky UFC po tom, ako v októbri 2018 prehral s Khabibom Nurmagomedovom. Súboj s veteránom UFC Cerronem sa odohrá v sobotu 18. januára v T-Mobile Arene v nevadskom Las Vegas. Fanúšikovia sú na návrat legendy naozaj zvedavý, vstupenky sa totiž vypredali veľmi rýchlo.