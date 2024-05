Je to de*il, dcéra Anička mu ZOMRIE, nemá šancu! Félix Slováček si vypočul odporné slová

Nechutný odkaz. Do známeho českého hudobníka Felixa Slováčka sa pustil starosta mestskej časti Praha-Řeporyje Pavel Novotný. Venoval mu nepekné slová, v ktorých sa nehanbil spomenúť aj jeho dcéru Aničku bojujúcu s rakovinou. A to len kvôli jednej fotke.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Jeden záber Felixa Slováčka so šéfkou komunistov Kateřinou Konečnou spôsobil na sociálnej sieti X rozruch. Snímka nahnevala politika a starostu mestskej časti Praha-Řeporyje Pavla Novotného, ktorý kvôli nej známeho saxofonistu počastoval nadávkami.

Felix byl vždycky debil. pic.twitter.com/8Iq5SaEFpy — Pavel Novotný 🇨🇿 (@PavelNovotnak) May 1, 2024

"Felix bol vždy de*il," napísal k spomínanej fotke Novotný, ktorý však neostal len pri urážkach. Necitlivo komentoval aj stav Slováčkovej dcéry, ktorá bojuje s rakovinou. "Dávam mu pokoj asi rok a pol, čo viem, že mu zomrie dcéra. Anička, bohužiaľ, nemá žiadnu šancu. Ale toto prehnal," zaťal do živého prostoreký politik.

Český portál expres.cz sa obrátil na samotného hudobníka. Z jeho hlasu bolo počuť, že ho Novotného komentár zasiahol. "Ja na takých ľudí, ako je on, nebudem vôbec reagovať. To, čo napísal, je škaredé, veľmi škaredé a čudujem sa, že niečo také vôbec vypustí. Čokoľvek by som k tomu povedal, by nebolo slušné. Normálny človek toto neurobí," krúti hlavou Slováček.

Starosta pražských Řeporyjí si podľa svojich slov naďalej stojí za svojim názorom na Slováčka. Priznal však, že poznámky o jeho chorej dcére si mohol odpustiť. "Felix nech ide do prd*le, Aničke som sa ospravedlnil. Ste všetci veľmi precitlivení," odkázal portálu Novotný. Zároveň však zdieľal niekoľko ďalších statusov, v ktorých svoje slová ospravedlňuje tým, že podľa neho aj tak všetci vedia, ako na tom Anička Slováčková je.