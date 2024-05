Žalostné odhalenie z vojny v Pásme Gazy: Domova sa niektorí ľudia ani nedožijú

Obnova domov v Pásme Gazy by sa podľa správy Organizácie spojených národov (OSN) zverejnenej vo štvrtok mohla predĺžiť až do nasledujúceho storočia, informuje TASR na základe agentúry Reuters.

Správa OSN upresňuje, že Pásmo Gazy potrebuje približne 80 rokov na obnovu všetkých úplne zničených obydlí. Takmer sedem mesačná vojna v tejto palestínskej enkláve spôsobilo miliardové škody a z viacerých výškových budov ostali len ruiny.

V optimistickom scenári, v ktorom by sa stavebné materiály dodávali päťkrát rýchlejšie ako počas poslednej krízy v roku 2021, by sa to však mohlo stihnúť do roku 2040, uvádza správa.

OSN zároveň varuje, že súčasný konflikt ohrozuje budúcnosť ďalších generácií. Ak vojna bude trvať deväť mesiacov, chudoba zasiahne namiesto súčasných 38,8 percenta obyvateľov Pásma Gazy až 60,7 percenta. To stiahne veľkú časť strednej triedy pod hranicu chudoby, uvádza sa v správe.

Údaje palestínskych úradov uvádzajú, že pri izraelskej ofenzíve bolo zničených približne 80.000 domov a zabitých viac ako 30.000 Palestínčanov. Izrael tak reagoval na teroristický útok zo 7. októbra2023, keď militanti hnutia Hamas a Palestínskeho islamského džihádu v južnom Izraeli zabili približne 1170 ľudí, najmä civilistov a ďalších asi 250 uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.