Boris Susko o presunutí voľby kandidátov na sudcu ÚS: Komentoval aj prípadnú nomináciu Harabina

Presunutie voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR na ďalšiu schôdzu parlamentu nepovažuje minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) za problém.

Uviedol to po štvrtkovom rokovaní vlády. O presunutí voľby rozhodli vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR. "Je to kompetencia NR SR. Tam ja nemám žiadnu kompetenciu. (...) Pravdepodobne je ešte potrebné nejaké koaličné rokovanie k tomu, kto sa podporí, takže nevidím v tom žiaden problém," poznamenal minister.

Vyjadril sa aj k otázke výberu nových členov Súdnej rady SR. Oficiálne návrhy na nových členov podľa jeho slov ešte nie sú. "Pokiaľ viem, koaličná rada o tom ešte nerokovala," povedal. Na margo prípadnej nominácie Štefana Harabina poznamenal, že ide o politickú otázku. "To sa dohodne koaličná rada. (...) Nie je to moja kompetencia, je to kompetencia NR SR," dodal.