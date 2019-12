Šporar odkazuje mladšiemu kolegovi Boženíkovi: Zostaň v lige a staň sa kráľom!

Útočný klenot Slovana Bratislava Andraž Šporar (25) a mladučký ostrostrelec zo Žiliny Róbert Boženík (20) toho majú momentálne veľa spoločného. Obaja sú to kreatívni útočníci, okolo ktorých je momentálne veľké prestupové haló. Šporar, skúsenejší zo spomínanej dvojice, má pre svojho kolegu jasný odkaz.

V prípade Andraža Šporara je, zdá sa, už všetko rozhodnuté. Slovinský kanonier je prakticky zbalený a jeho odchod zo Slovana má byť už jasná vec. U Boženíka je však všetko inak. Majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík sa dostal do otvoreného konfliktu s agentom Martinom Petrášom, ktorý má Boženíka zastupovať po tom, ako ho k podpisu zmluvy s jeho agentúrou presvedčil kapitán slovenskej repre Marek Hamšík. Boženíkov prestup do CSKA Moskva za 8 miliónov eur sa preto značne skomplikoval. Šporar si na chvíľku zafilozofoval a Robovi poslal jasný odkaz.

„Boža, samozrejme, sledujem. Je to šikovný hráč s veľkým potenciálom. Ne­chcem sa tu na niečo hrať a zbytočne mudrovať. Keby som bol ale v podobnej situácii ja, tak by som ostal v domácej lige. Prioritou pre mňa by bolo hlavne sa neustále zlepšovať a ovládnuť Fortuna ligu. Ak sa rozhodne zostať, bude musieť poriadne zabrať,“ povedal Šporar a zároveň dodal: „Kľúčové pre každého mladého hráča je to, aby mal v prvom rade vytvorené špičkové podmienky pre rast a aby ho zároveň futbal aj bavil. Bez toho to nejde. Ak chodíte na tréningy s nechuťou, nikam sa nepohnete,“ dodal Šporar.