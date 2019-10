Nečakané prekvapenie na koncerte Tublatanky: Maťo Ďurinda dal mikrofón do rúk niekomu inému

SiFon z Rádia Anténa Rock si chcel okrem moderátorského chlebíka vyskúšať aj muzikantský. Nechal sa preto v rámci rubriky Hecni sa! najať do tímu „bedňákov“ skupiny Tublatanka.

Bedňáci sú v kapele dôležité osoby - síce mimo svetiel reflektorov, ale aj na nich záleží, ako dopadne koncert. Musia totiž nachystať bedne s aparatúrou, rozložiť ju, správne pozapájať, jednoducho pripraviť všetko tak, aby mohli hudobníci iba prísť a odpáliť koncert.

SiFon to všetko zvládol, ale Maťo Ďurinda si pre neho nečakane pripravil ešte jednu úlohu. Viac si pozrite vo videu:

„Vždy, keď hráme v rádiu skladbu Dnes, spievam ju s kapelou celú. Keď to zistil Maťo, povedal, že ma raz zoberie na pódium....ani vo sne by mi nenapadlo, že to myslí vážne,“ smeje sa SiFon. „Každý, kto má pozná, vie, že tréma nie je súčasťou môjho života. Ale v piatok na koncerte sa prvýkrát dostavila. Je to veľká vec, zaspievať si s Tublatankou. Navyše, ja nie som spevák a o to viac ma teší, že aj táto legendárna kapela je za každú srandu. Vlastne som jediný moderátor na Slovensku, ktorému Maťo Ďurinda robil doprovodného gitaristu.“