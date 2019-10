Do súboja o parlament sa chystá viacero nových strán: Kde berú státisíce eur pred voľbami?!

Slovensko si už o štyri mesiace bude vyberať nové zloženie parlamentu. Do týchto volieb sa chystajú aj viaceré nové strany, ktoré podľa odborníkov majú šancu získať vyše päť percent hlasov nutných na to, aby sa dostali do Národnej rady.

Takmer každá z nich už spustila rozsiahlu bilbordovú kampaň po celej krajine, ktorou sa snažia zaujať voličov. Zatiaľ čo už zavedené stranydostávajú milióny eur zo štátneho rozpočtu, tie nové musia financie zháňať iným spôsobom. Nový Čas zisťoval, odkiaľ berú peniaze, ktoré pred voľbami použijú, a koľko sú ochotní celkovo investovať. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podľa aktuálnych prieskumov je na čele opozície koalícia Progresívne Slovensko a Spolu, ktorá už má za sebou kampane do prezidentských volieb či eurovolieb. Tento rok si od viacerých členov či sympatizantov požičali viac ako dva milióny eur. Najštedrejšími v tejto koalícii bol predseda PS a bývalý podnikateľ Michal Truban, ktorý poskytol 900 000 € s úrokom 5 % a podpredseda strany Ivan Štefunko, ktorý požičal 365 000 € s úrokom 3 %.

Tieto peniaze by sa im obom mali vrátiť po úspešných parlamentných voľbách. Šéf strany Spolu Miroslav Beblavý zase požičal 75 000 € taktiež s úrokom 5 %. „Uvedomujeme si, že ak chceme očistiť politiku, musí byť aj naša kampaň financovaná maximálne transparentne z čistých peňazí. Rozhodli sme sa, že najlepšie bude, ak to bude cez pôžičky priamo od členov a členiek,“ uviedla hovorkyňa PS/Spolu Silvia Hudáčková.

Prvé mená darcov

Bývalý prezident a súčasný predseda strany Za ľudí Andrej Kiska zatiaľ podrobné čísla o financovaní neprezradil. Pri predstavovaní strany hovoril len vo všeobecnosti. „Tak ako Andrej Kiska počas úvodnej tlačovej konferencie v júni povedal, strana je financovaná ním osobne a cez pôžičku od majiteľov spoločnosti NAY - s úrokom vo výške 3 %,“ odpísali Novému Času zo strany Za ľudí. Sám Kiska na úvod vložil do kampane 180 000 €. Nedávno však prezradil, že sa budú spoliehať na financovanie od ľudí, no aj podnikateľov ako je Anton Zajac z Esetu. „Na Slovensku je tak veľa dobrých ľudí, ako je aj pán Zajac, dúfam, že pomôžu,“ povedal exprezident.

Exminister Tomáš Drucker, ktorý rozbieha stranu Dobrá voľba, chce taktiež využiť peniaze od členov s tým, že kampaň odhaduje na asi 700 000 €. Sám chce investovať desiatky tisíc eur. Presné čísla zatiaľ vôbec nehovorí Štefan Harabin. Jeho strana Vlasť pritom rozbehla bilbordovú kampaň. „Financovanie bude z príspevkov. Už teraz je kopa záujemcov. Žiadny oligarcha ma neplatí. Ja som ochotný investovať toľko, koľko mi dovolí rodinný rozpočet,“ povedal Harabin. Po prezidentských voľbách sa pritom v jeho prípade skloňovali zvláštne dary na kampaň. TV Markíza upozornila, že ju sponzorovali ľudia, ktorí na to nemali dosť peňazí alebo si z ničoho nič vložili na účet veľkú sumu a tú následne previedli na Harabina. On to však odmieta ako klamstvá, keďže polícia ho v tom prípade ani nevypočúvala.

Nevýhodou je úrok

Riaditeľ Transparency International Gabriel Šípoš hodnotí prístup k financovaniu strán cez pôžičky členov a sympatizantov pozitívne. „Kľúčovým problémom financovania nových politických strán u nás je, že sú financované či už skryto, alebo mecenášmi, alebo oboje. Prístup vyzbierať peniaze cez svojich členov a sympatizantov sa mi zdá poctivejším - znížiť teda závislosť od bohatých darcov a zároveň všetkých poctivo menovite zverejniť. Znižuje to riziko, že niekto stranu ľahko ovládne, resp. bude ju kontrolovať z pozadia,“ hovorí Šípoš.

Odporúča však, aby existoval limit pre objem pôžičky, nech stranu nemôže kontrolovať pár veľkých darcov. „Nevýhodou pre samotné strany bude, že za to platia relatívne vysoký úrok na úkor peňazí, ktoré získajú na činnosť po voľbách. Môj odhad je, že napríklad PS/Spolu minú na kampaň zhruba dva-tri milióny eur, čiže ak toľko vyberú na pôžičkách, budú musieť len na úrokoch o rok vrátiť 100-150-tisíc eur tým, od ktorých si požičali,“ dodal Šípoš. V minulosti mali problém s financovaním napríklad SDKÚ alebo Smer, ktoré sa rieši aj v spise Gorila.

3 až 5 % je bežná sadzba

Maroš Ovčarik, Partners Investments

Politické strany nie sú bežné subjekty, ktorým banky poskytujú úvery. Dokonca väčšina bánk by ani úvery neposkytla, pretože úver musí byť vždy zabezpečený dvojúrovňovo. Primárne príjmami, ktoré tieto strany ešte nemajú - je to len potenciál a musí byť tiež zabezpečný nejakým majetkom, alebo napríklad budúcimi pohľadávkami. Ak by banka do niečoho takého išla, tak si viem pokojne predstaviť, že poskytne 3% úrokovú sadzbu, ale aj to, že vyhodnotí úver ako rizikový a nastaví vyššiu úrokovú sadzbu 5 %.

Banky strany financovať nechcú

Nami oslovené banky pôsobiace na Slovensku hovoria, že nefinancujú politické strany. Priamo to vylúčili napríklad OTP Banka, ČSOB, Tatra Banka či VÚB. „Financovanie politických strán je veľmi citlivé. Platí, že podobné úvery sa veľmi zvažujú, lebo je to reputačné riziko. Rôzne politické strany sa obracajú aj na banky, no veľké medzinárodné banky politické strany nechcú financovať,“ povedal zdroj z bankového prostredia.

Po voľbách dostanú milióny

Strana podľa zákona môže pred parlamentnými voľbami minúť 3 milióny eur. Po voľbách, ak dosiahnu aspoň 3 % hlasov, štát pošle jednotlivým stranám peňažný príspevok v závislosti od toho, koľko percent získali. Celkovo sa tak rozdelia desiatky miliónov eur. Napríklad Smer dostal v minulých voľbách okolo 25 miliónov eur.

Michal Truban (35), Progresívne Slovensko Otvoriť galériu Michal Truban Zdroj: anc

- Celkovo: 1 377 500 €

- Truban: 20 000 € (3 % úrok), 900 000 € (5 % úrok)

- Štefunko: 365 000 € (3 % úrok)

„Rozhodli sme sa, že najlepšie bude, ak to bude cez pôžičky priamo od členov a členiek. Rozhodli sme sa to urobiť za úplne klasických komerčných podmienok s úrokom od 3 do 5 %, aby bolo jasné, že človek za svoju pôžičku nezíska nič viac, žiadnu výhodu, len vyrovnanie pôžičky. Tieto peniaze budú členom a členkám splatené hneď, ako strana dostane finančné prostriedky od štátu na základe volebného výsledku.“

Miroslav Beblavý (42), Spolu Otvoriť galériu Miroslav Beblavý Zdroj: anc

- Celkovo: 874 000 €

- Beblavý: 75 000 €

- Martin Peká: 100 000 €

- Norbert Halász: 100 000 €

Tomáš Drucker (41), Dobrá voľba Otvoriť galériu Tomáš Drucker Zdroj: hanm

Celkovo: 700 000 €

„Strana Dobrá voľba bude financovaná z pôžičiek jej členov. Výdavky na volebnú kampaň budú financované prostredníctvom transparentného účtu v súlade s platnou legislatívou.“

Štefan Harabin (62), Vlasť Otvoriť galériu Štefan Harabin Zdroj: anc

Celkovo: neznáma suma

„Bude to z príspevkov. Už teraz je kopa záujemcov. Žiadny oligarcha ma neplatí. Ja som ochotný investovať toľko, koľko mi dovolí rodinný rozpočet.“

Andrej Kiska (56), Za ľudí Otvoriť galériu Andrej Kiska Zdroj: anc

- Celkovo: neznáma suma

- Kiska: 180 000 €

- Podnikatelia - NAY Elektrodom: nekonkretizovaná (3 % úrok)

„Tak ako Andrej Kiska počas úvodnej tlačovej konferencie v júni povedal, strana je financovaná ním osobne a cez pôžičku od majiteľov spoločnosti NAY - s úrokom vo výške 3 %.“