Šéf SIS Šafárik: Nahrávka Gorily sa má overovať s originálom, bol však skartovaný

Zverejnená nahrávka, ktorá má zachytávať kauzu Gorila, sa má overovať.

Musela by sa však porovnať s originálnou nahrávkou. Povedal to riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Anton Šafárik po štvrtkovom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS. Doplnil, že materiály, ktoré tvorili súčasť originálnej nahrávky, boli skartované na základe rozhodnutia súdu.

Šafárik povedal, že v prípade dokázania autenticity zverejnenej nahrávky si treba počkať na ukončenie vyšetrovania. "Tím Gorila v polícii je vynikajúci tím. Úrad špeciálnej prokuratúry sa takisto tým zaoberá, počkajme si na skončenie," vysvetlil.

Šafárik zdôraznil potrebu porovnať nahrávku a prepis s originálom. "Keď sa to urobí, môže tam niečo sedieť na 90 percent. Keď tam nebudú sedieť tri percentá, už to nebude hodnoverné. Teraz, keď sa dá dokopy prepis so zvukovou nahrávkou, ak by to aj sedelo, tak sa to musí porovnať s originálom," povedal novinárom.

Zverejnená nahrávka sa podľa jeho slov musí začať overovať. Na otázku, či už sa tým SIS zaoberá, odpovedal, že služba sa zaoberá všetkým, čím treba, aby sa chránili záujmy SR.

Šéf SIS zároveň dodal, že materiál z kauzy Gorila je skartovaný. "Nariadením súdu je už niekoľko rokov definitívne skartovaný celý materiál, nosiče, ktoré tvorili súčasť originálu," priblížil. Na otázku, či je zverejnená nahrávka teda overiteľná, neodpovedal, podľa vlastných slov necháva túto otázku otvorenú. Zdôraznil, že súčasné vyšetrovanie je stále živé.

Na otázku, či môže byť nahrávka použitá ako dôkaz, Šafárik odpovedal, že určite bude podrobená starostlivému skúmaniu. "IT technológie už od roku 2006 pokročili. Počkajme si, či sa nenájde ešte nejaká ďalšia nahrávka," doplnil.

"Z poznatkov, ktoré boli vyhodnotené ešte z originálnej nahrávky, ktorú vlastnila SIS, boli aj vytvorené materiály, ktoré boli poslané príjemcom zo zákona. (...) To, čo patrilo polícii, dostala polícia," odpovedal novinárom. "Boli to písomné materiály, ktoré boli spracované na základe našich poznatkov nielen zo zvukovej nahrávky Gorila, ale aj zo spracovania tejto nahrávky a boli spracované do podoby písomného materiálu," vysvetlil Šafárik.

Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú.

Podľa špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zatiaľ nie je isté, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávkou kauzy Gorila. Podľa jeho slov to môže potvrdiť len SIS, povedal to v stredu (16. 10.) v pléne.

Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana K. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.