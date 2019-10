Pravda o úniku Gorily: Kto vlastní kontroverzný byt na Vazovovej? Prehovoril sused

Gorila ožila v celej svojej sile. Slovensko sa pred necelým rokom dozvedelo, že zvukový záznam spisu Gorila, ktorý mnohí považovali za zničený, stále existuje.

Polícia našla kópiu doma u Mariana Kočnera (56) a teraz nahrávka unikla aj na verejnosť. Podľa viacerých pasáží sa rozhovory, ktoré sa odohrali v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave, zhodujú so spisom, ktorý je verejnosti známy už od roku 2011. Gorila pritom opisuje obrovskú korupciu, ku ktorej malo dochádzať v roku 2006 za druhej vlády Mikuláša Dzurindu (64), no vrásky na čele môže robiť aj šéfovi Smeru Robertovi Ficovi (55). Na nahrávke pritom okrem provízií a kšeftov zo štátneho majetku počuť aj sex účastníkov.

Nový Čas dostal v utorok krátko pred jedenástou hodinou v noci e-mail s nahrávkou Gorila. Záznam sa nachádzal na inej webovej stránke, z ktorej sa dala stiahnuť takmer 39-hodinová nahrávka, ktorá mala 2 gigabajty. Stránka, ktorá odkazovala na Gorilu, po pár hodinách zmizla, no záznam už koloval po webe. Na ňom sa nachádza množstvo rozhovorov, ktorých hlavným aktérom má byť šéf Penty Jaroslav Haščák.

Vybrané pasáže z nahrávky sa pritom zhodujú s analytickým prepisom, ktorý je na internete už od roku 2011. Autorom odpočúvania SIS z roku 2006 je bývalý príslušník tajných Peter Holúbek, ktorý ich prepísal do spisu. Tento spis pritom neuvádzal množstvo konverzácií priamo, ako prebehli na Vazovovej ulici, ale ich len opisoval.

Verejnosť teraz pozná rozsah rozhovorov priamych aktérov aj spôsob, akým to hovorili. Niektoré vety sú nezrozumiteľné, mnohé sa, naopak, doslovne zhodujú s tým, čo si Slovensko doteraz mohlo len prečítať. Stretnutia na nahrávke sú však v inom poradí, ako boli uvedené v spise na internete.

Kola na Vazovovej

Hlas, ktorý má patriť Haščákovi, v jednotlivých rozhovoroch so zástupcami vtedajšej koalície, ale aj opozície prepája biznis s politikou. Stretávať sa tam mali ľudia z SDKÚ, SMK, KDH či bývalej strany ANO Pavla Ruska. Nahrávka však potvrdzuje aj to, či sa v byte objavil Robert Fico, ktorý vždy tvrdil, že ide o kauzu druhej Dzurindovej vlády. Na otázky o pití koly neodpovedal. Podľa zvukového záznamu však s Haščákom predsa len preberal nielen situáciu v Smere, ale aj podnikateľov spájaných so stranou či zdravotníctvo.

„Dáte si nejakú vodu?“ pýta sa Haščák Fica. „Čo máte? Máte niečo iné ako vodu? Dal by som si ale obyčajnú kolu,“ odpovedá Fico. Z nahrávky tiež vyplýva, že Fico zrejme nebol v byte s Haščákom len raz. „Ja som sa s ním bavil asi pred rokom a bol tu v tomto byte,“ povedal Haščák Ficovmu osobnému tajomníkovi Františkovi Határovi. Határ odpovedá, že sa s Ficom o tom pozhovára. „Ja mu to ešte raz pripomeniem. Poviem mu, že to bolo tu. Ja som tu nebol vtedy?“ pýta sa Határ a Haščák mu odpovedá, že Fico bol sám.