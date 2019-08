Slovanu vzniká v Bratislave silná konkurencia: Capitals predstavilo hráčov, sú medzi nimi aj reprezentanti!

"Náš tím, naše mesto, naša vášeň". S týmto heslom vstupuje do novej kapitoly svojej existencie klub HC Bratislava, ktorý bude od sezóny 2019/20 vystupovať pod názvom Bratislava Capitals.

Okrem mena a marketingového pojatia vstúpi do I. ligy aj s najvyššími ambíciami a to vyhrať ju a postúpiť do Tipsport ligy. K tomu majú pomôcť skúsený hlavný tréner Peter Oremus s asistentom Michalom Hudecom, či ostrieľaní hráči - brankár Peter Hamerlík, obrancovia Karol Sloboda, Lukáš Bohunický a útočníci Marek Slovák, Dávid Buc či Erik Selleck.

Prezidentom klubu je bývalý útočník Dušan Pašek ml., športový manažér Július Koval, ktorý bude naďalej vykonávať rovnakú úlohu aj v HC'05 Banská Bystrica. "V nasledujúcej sezóne sa bude písať nová história klubu. HC Bratislava vznikol v roku 2015, v uplynulom roku pôsobil v I. lige a teraz prešiel rebrandingom. Od novej sezóny budeme vystupovať pod názvom Bratislava Capitals s novým logom aj dresmi. Hlavným cieľom je úspešné pôsobenie v I. lige, čo znamená vyhrať ju a následne postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže," povedal Pašek ml.

Okrem Oremusa a Hudeca sú v realizačnom tíme aj tréner brankárov Roman Mega a kondičný tréner Ján Kovačič. "Podarilo sa nám zložiť kvalitný realizačný tím. Sme veľmi šťastní, že Peter Oremus prijal našu ponuku a stal sa súčasťou nášho mužstva, ako asistent bude pôsobiť Michal Hudec známy z pôsobenia v Banskej Bystrici. Veríme, že tento tandem potvrdí svoje kvality," povedal Koval.

Klub chce pracovať na troch hlavných pilieroch, tými sú kvalita, poctivosť a profesionalita a zábava pre všetkých. Capitals chcú pritiahnuť na tribúny čo najviac fanúšikov, radi by tam videli rodiny s deťmi. "Preto pre nich pripravujeme zábavné atrakcie, rôzne súťaže a ďalšie zaujímavosti. Chceme, aby si všetci ľudia z Bratislavy a blízkeho okolia našli cestu na štadión a prišli nás povzbudiť," pokračoval Pašek.

Capitals chcú hrať svoje domáce zápasy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, na ktorom už prebieha predsezónna príprava. Dohoda zatiaľ funguje na základe objednávok, no zároveň prebiehajú rokovania s mestom o nájomnej zmluve. Na štadióne by tak v nasledujúcej sezóne mali pôsobiť dva kluby, Capitals aj Slovan Bratislava. Prvoligový účastník chce postupom času zabojovať o bratislavských fanúšikov so stálicou slovenskej hokejovej scény. "V prvej sezóne budeme hrať v iných súťažiach, pevne veríme, že v ďalšej už spolu. Slovan berieme a budeme brať ako našu konkurenciu," doplnil Pašek.

Prezident klubu informoval, že Bratislava Capitals, respektíve spoločnosť HC Bratislava s.r.o. prebrala všetky záväzky svojho predchodcu z uplynulej sezóny a momentálne pracuje na ich vyrovnaní. "Nejaké sme už splatili a ostatné by sme mali dotiahnuť v najbližšom období."

Vedeniu Capitals sa podarilo zložiť veľmi zaujímavý káder, ktorý by bol konkurencieschopný aj v najvyššej súťaži. Okrem finančnej stránky, rozpočet na platy na celú sezónu je do 500.000 eur, motivovali hráčov aj jasnou víziou. "Dokázali sme zostaviť slušný tím, v bránke bude jednotka Peter Hamerlík, v obrane je dostatok fyzických i kreatívnych hráčov a bude vzbudzovať rešpekt na prvoligových ihriskách. Veľmi kvalitný je aj útok. Veríme, že sa nám podarí dosiahnuť to, čo od týchto hráčov očakávame," uviedol Koval s tým, že káder by sa v priebehu roka už nemal výraznejšie meniť. "Som rád, že sa nám podarilo poskladať takýto tím a myslím si, že by mohol pritiahnuť dostatok fanúšikov na tribúny."

V hre je aj istá forma spolupráce s trojnásobným šampiónom Tipsport ligy Banskou Bystricou. "Nepôjde o farmársku spoluprácu, ale keďže pôsobím tu aj v Bystrici, dá sa predpokladať, že niečo vznikne. Napríklad, že by sme dali mladším hráčom z Bystrice šancu vyskúšať seniorský hokej v Bratislave," uviedol Koval.

Medzi lídrov tímu by sa mal zaradiť Marek Slovák. Tridsaťročný center odohral uplynulé roky prevažne v rodnej Nitre, s ktorou získal dva ligové tituly. Po sezóne sa mu však skončila zmluva, na predĺžení sa nedohodol a tak sa rozhodol pomôcť novému bratislavskému projektu. "Chcel som stáť pri niečom novom, pri niečom, čo sa tvorí a môže byť veľké. To bola prvá myšlienka, ktorá mi napadla. Samozrejme, presvedčili ma aj ľudia, ktorí sú vo vedení. Sú to profesionáli, s Dušanom Pašekom som hrával, poznám ho niekoľko rokov a o to bolo jednoduchšie rozhodovanie. Je to výzva a ja mám rád výzvy," povedal pre TASR.

Káder Bratislava Capitals na sezónu 2019/20:

Brankári: Peter Hamerlík, Matej Gajan, Matej Mega

Obrancovia: Karol Sloboda, Lukáš Bohunický, Matej Bača, Ivan Jankovič, Vladimír Lukáčik, Matúš Juriga, Ryan Martinelli

Útočníci: Félix Petrinec, Tibor Varga, Róbert Varga, Marek Slovák, Dávid Buc, Marcel Holovič, Denis Hudec, Martin Kalináč, Filip Surovka, Michal Šálka, Erik Smolka, Patrik Danišovský, Eric Selleck