Černák zatiaľ zostáva vo väzení: Prezradil, čo by chcel robiť, keby sa dostane na slobodu

Mikuláš Černák zatiaľ zostáva vo väzení. Okresný súd (OS) Trnava na svojom pracovisku v Piešťanoch vo štvrtok verejné zasadnutie o Černákovom podmienečnom prepustení odročil na neurčito za účelom doručenia spisu z Prešova a vypracovania znaleckých posudkov z odboru psychológie a psychiatrie.

Návrh na podmienečné prepustenie Černáka podalo občianske združenie (OZ) Reštart-nový život. Okresná prokuratúra však na zasadnutí uviedla, že návrh považuje za nekvalifikovaný. Černák vo štvrtok vyhlásil, že žiada, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh.

Zástupkyňa združenia Diana Messingerová na zasadnutí uviedla, že Mikuláš Černák prešiel za vyše 25 rokov vo väzení výraznou zmenou a v prípade jeho prepustenia nehrozí, že by sa vrátil k páchaniu trestnej činnosti. Združenie zároveň pre neho po prepustení pripravilo resocializačný plán i psychologické poradenstvo.

Černák na verejnom zasadnutí opätovne oľutoval skutky, ktoré spáchal. "Hanbím sa za ne, plne si uvedomujem čo som spravil, ale bohužiaľ to neviem vrátiť späť. Urobil som zlé rozhodnutie, keď som sa dostal do organizovaného zločinu. Bolo to moje osobné zlyhanie. Ublížil som mojej rodine a mnohým iným rodinám, aj poškodenému, ktorý sedí v tejto miestnosti a ktorému som vzal otca. Bola to naša nezmyselná vojna. Žiaľ, neviem vráti minulosť, ale snažil som sa k nej postaviť čelom. Musel som si prejsť dlhými a náročnými rokmi, ale umožnilo mi to vrátiť sa k hodnotám, ktoré mi vštepili rodičia. Som vďačný svojej rodine, svojej mame, ktorej som sa musel každý mesiac pozerať do jej ubolených očí," povedal na zasadnutí Černák.

Ako doplnil, v prípade, že sa dostane na slobodu, plánuje podnikať a v spolupráci s OZ Reštart-nový život chce pracovať aj na sociálnych programoch, ktoré budú pomáhať odsúdeným, aby sa po prepustení vedeli zaradiť do života. Pomáhať chce aj mladým ľuďom pri prevencii kriminality. "Som pripravený žiť slušný život na slobode. Viem, že je ťažké o tom rozhodnúť, pretože pred vami stojí človek s ťažkou minulosťou," dodal Černák pred senátom súdu.