Hlasovanie o Fonde na podporu umenia sa opäť presunulo: Rozhodovať by mali v tento deň

Hlasovanie o novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU) sa opäť presunulo, rozhodnúť by o nej mali poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok 9. mája o 11.00 h. Zároveň zákonodarcovia schválili, že v piatok (3. 5.) hlasovať nebudú a rokovať majú do 15.00 h. Najbližšie hlasovanie poslancov čaká v utorok 7. mája o 11.00 h.

Novela zákona o FPU hovorí o tom, že o poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia by mala po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať by mala na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné. Návrh kritizovali viacerí predstavitelia opozície, ako aj odborná verejnosť.

Okrem toho poslanci rozhodli, že o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve by mali v druhom čítaní rokovať v utorok od 14.00 h. Návrhu sa venujú v skrátenom legislatívnom konaní. Po prerokovaní bodu by sa mali venovať ďalším dvom návrhom z dielne rezortu zdravotníctva.