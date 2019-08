Jurčina je bez kontraktu: Na návrat do našej ligy mám ešte čas!

Koniec nemeckej anabázy! Skúsený hokejový obranca a dlhoročný hráč NHL Milan Jurčina (36) je po vypršaní zmluvy s Norimbergom zatiaľ bez kontraktu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hantuchová sa po dlhom čase objavila v Tatrách: Pritiahol ju tam Peter Bondra

Momentálne sa na nový ročník pripravuje v rodnom Liptovskom Mikuláši, ale o návrate do slovenskej ligy zatiaľ neuvažuje! Bývalý slovenský reprezentant Milan Jurčina posledné tri sezóny odohral v nemeckom Norimbergu, ale na novom kontrakte sa s klubom nedohodol.povedal na úvod pre Nový Čas Jurčina, ktorý v minulosti strávil deväť rokov v NHL, kde postupne obliekal dres Bostonu, Washingtonu, Columbusu a NY Islanders. Neskôr pôsobil aj vo fínskej, švajčiarskej, v českej lige a okúsil aj KHL. „Iba vo Švédsku som ešte nebol,“ zasmial sa Milan, ktorý už aj nejaké ponuky na stole mal, ale...Na otázku, či neuvažuje po 20 rokoch kočovania po svete vrátiť sa do slovenskej Tipsport Ligy, odvetil: „Na našu ligu mám ešte čas, ešte by som chcel pohrať vonku. Ale potom je reálne, že by som kariéru ukončil v drese rodného Mikuláša,“ prezradil Milan, ktorý si pred pár dňami v rámci prípravy na nový ročník zahral v Tatranskej Lomnici aj golf.dodal robustný obranca.