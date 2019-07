Gottov zdravotný stav je vážny, denne mu menia krv: Lekárka hovorí o hrozivých diagnózach

Je pod drobnohľadom lekárov! Kráľ československého popu Karel Gott (80) je v starostlivosti odborníkov, ktorých dennodenne navštevuje v nemocnici.

Spevák, ktorý bol hospitalizovaný pre akútny zápal pľúc, musí podľa denníka Blesk dochádzať na infúzie a tiež na výmenu krvi. Umelec, ktorý chcel do poslednej možnej chvíle vystúpiť na festivale, musel upustiť od svojich plánov a pódium vymeniť za pokoj na lôžku. Ako uviedol spevákov dlhoročný kolega, Karel poslúchol rady lekárov až po tom, čo mu prišlo veľmi zle... Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Gott bol v utorok prepustený z nemocnice, kde ležal s akútnym zápalom pľúc. Umelec bol aj napriek tomu odhodlaný vystúpiť na festivale Benátská. „Jeho žena Ivanka ho denne vozí do nemocnice, kde mu menia krv a dávajú mu rôzne infúzie. Napriek tomu všetkému to ale nehodlal vzdať. Ivanka plakala, takmer ho prosila na kolenách, nech to vzdá. Nič,“ povedal denníku Blesk Karlov dlhoročný spolukapelník Pavel Větrovec. Zlom nastal až v stredu, po skúške s kapelou, keď mu prišla esemeska, že Gott na festivale nevystúpi.

Maestrovi malo totiž doma prísť tak zle, že radšej poslúchol rady lekárov, aby sa šetril, inak hazarduje so životom. Všetko nasvedčuje tomu, že umelca trápia oveľa vážnejšie zdravotné problémy, ako „len“ prekonaný zápal pľúc. Nasvedčujú tomu najmä spomínané procedúry s krvou. „Podľa všetkého ide o plazmaferézu, kedy sa u pacienta vymieňa malá časť krvnej plazmy. Tento zákrok sa vykonáva pri chronických ochoreniach, keď sa vytvárajú protilátky proti vlastnému telu,“ vysvetlila internistka Etela Janeková.

Nočné mory

Niekoľkonásobný zlatý Slávik, povestný svojou láskou k hudbe a fanúšikom, priznal, že práve túžba vykonávať spevácke remeslo mu spôsobuje nočné mory. „V noci sa často niekoľkokrát prebudím a vždy si radšej vyskúšam, či hlas ešte funguje. Až keď sa presvedčím, že to je v poriadku, môžem spať ďalej.

Podvedomie proste stále pracuje. Niekoľkokrát v živote sa mi totiž stalo, že som sa v pohode uložil na spánok, ráno vstal, chcel som niečo povedať do telefónu a zistil som, že hlas je úplne preč,“ zdôveril sa Gott v rozhovore pre vydavateľstvo Supraphon. Zároveň odhodlane dodal, že spievať bude dovtedy, kým ho publikum bude chcieť a kým mu budú zdravie a hlasivky slúžiť.

Môže ísť o chronické ochorenie

Etela Janeková, internistka

Výmena krvi ako taká sa nevykonáva. Podľa všetkého ide o plazmaferézu, keď sa u pacienta vymieňa malá časť krvnej plazmy. Tento zákrok sa vykonáva pri chronických ochoreniach, keď sa vytvárajú protilátky proti vlastnému telu. Alebo pri život ohrozujúcich akútnych stavoch za účelom odstránenia týchto patologických protilátok. Ide o podpornú liečbu, ktorá je doplnkom pri liečbe chronického ochorenia.