Dara Rolins pred 20 rokmi a teraz: Otvorená spoveď o PLASTIKE! Názory fanúšikov sú rozdielne

Prihovorila sa fanúšikom a ukázala „novú“ tvár! Vo februári sa prevalilo, že popová diva Dara Rolins (51) sa dala znova vylepšiť. Stavila na odborníka v Taliansku. Známy doktor sa však pochválil svojou prácou a video, kde ukazuje, čo všetko bude speváčke upravovať, obletelo sociálne siete.

Rodáčku z Bratislavy to natoľko znechutilo, že sa stiahla zo sociálnych sietí. Vysvetlila to tým, že potrebuje čas nielen pre seba, ale aj na tvorbu. Po dlhých mesiacoch, keď si svoje ego liečila vo svojom dome v Spojených arabských emirátoch, hlása návrat do internetového sveta.

Obhajuje aj svoje rozhodnutie podstúpiť ďalšiu plastiku. Dara Rolins patrí medzi naše najväčšie divy a na hudobnej scéne je dlhé desaťročia. So šoubiznisom sa však spája aj obraz dokonalosti, ktorý sa plavovláska vždy snažila dodržiavať. Dbá na zdravú stravu, pravidelne cvičí a stará sa o svoju pleť, no vo veku po päťdesiatke bolo aj jej jasné, že čas neoklame.

Aj preto stavila podľa nej na jediný účinný spôsob, ako oklamať vek, a zverila sa do rúk lekára v Taliansku. Ten však neudržal jazyk za zubami a ukázalo sa, že Dara podstúpila facelifting, lifting krku a zoperovali jej aj viečka.

Video pred zákrokom ju rozrušilo natoľko, že znechutená sa porúčala zo sociálnych sietí s tým, že ide tvoriť a venovať sa samej sebe. Po niekoľkotýždňovej pauze, ktorú trávila aj vo svojom luxusnom dome v Spojených arabských emirátoch, je teraz späť aj so spoveďou, v ktorej vysvetľuje svoje pohnútky.