Cesta na vrchol Karla Gotta: Milióny na konte, ale aj zástupy mileniek či tajné plány

Pri nohách mu ležali milióny žien, na konte má milióny predaných platní, milióny odohraných piesní v rádiách a v televíziách a jeho majetok odhadujú na neuveriteľných 900 miliónov českých korún (35 miliónov eur).

Maestro Karel Gott oslavuje 80 rokov a za všetky jeho milióny môže dar, ktorý dostal do vienka – zlatý hlas. Prečítajte si príbeh legendy, ktorá navždy zmenila nielen československú hudobnú scénu.

1939 - Zrodil sa talent

Na výročie dobytia parížskej Bastiky, 14. júla 1939, sa manželom Karlovi a Marii narodil v Plzni chlapec. Dostal meno po otcovi. Vtedy ešte nikto netušil, že malý Karel dostal do vienka úžasný hlas. Ako chlapec sa túžil stať maliarom. V roku 1954 dokonca robil skúšky na pražskú umeleckopriemyslovú školu UMPRUM, no do školy ho neprijali. A hoci sa učil za elektromontéra, nikdy sa ním v skutočnosti nestal. Od roku 1957 pracoval Karel Gott až do 19.3.1960 ako elektrotechnik v skúšobni elektrických točivých strojov ČKD Stalingrad v Prahe 9 - Vysočanoch. Bol však predurčený stať sa spevákom. Svoju lásku k maľovaniu však popri speváckej kariére zhmotnil do množstva obrazov a jeho výstavy majú po celom svete veľký úspech. "Je to dar osudu, že mám koníčka. To je také to krásne šialenstvo," tvrdí dnes 42-násobný Zlatý slávik.

1958 - Pohorel v speváckej súťaži

Keď sa v roku 1958 prihlásil do speváckej súťaže Hledáme nové talenty, ktorá sa konala v pražskom Slovanskom dome, napodiv pohorel na celej čiare. Ale len u odbornej komisie. Naopak, publiku sa jeho spev páčil. Pomaličky začal spievať v pražských džezových kaviarňach Vltava a Alfa. Od začiatku bol iný, autentický, a to ho robilo výnimočným. Vzápätí, v roku 1960 urobil životné rozhodnutie, keď odišiel z fabriky ČKD. Urobil skúšky na konzervatórium a stal sa žiakom legendárneho profesora Konstantina Karenina.

1962 - Prvá gramofónová platňa

Začínajúci spevák zvíťazil v roku 1962 v súťaži Hledáme písničku pro všední den. Súťaž usporadúvali od roku 1958 na podnet vtedajšieho Kruhu priateľov modernej tanečnej hudby a Štátneho hudobného vydavateľstva. Víťazné dueto Vlasty Průchovej a Karla Gotta „Až nám bude dvakrát tolik“ je vôbec prvou gramofónovou platňou Karla Gotta v jeho bohatej diskografii. V tomto roku sa Gott prvý raz objavil vo výsledkoch v ankete Zlatý slávik. Patrilo mu však 49. miesto, dostal 3 hlasy.

1963 - Semafor a prvý Zlatý slávik

Angažmán v kultovom pražskom divadle Semafor v roku 1963 znamenalo pre mladého speváka aj prvý veľký hit. „Prvým medzníkom v mojej kariére bol večer, keď si ma do kaviarne Vltava prišli vypočuť Jiří Šlitr s Jiřím Suchým. Keď počuli, ako spievam pieseň Only You, ponúkli mi angažmán v Semafore,“ prezradil dávno Gott. Dvojica Suchý a Šlitr mu zložili pieseň Oči sněhem zaváté. V tom istom roku získal Gott prvého Zlatého slávika. V Semafore sa zoznámil aj s bratmi Štaidlovcami, textárom Jiřím a so skladateľom Ladislavom, s ktorým spolupracoval mnoho desaťročí. Poslednú premiéru v divadle Semafor mal Gott 26. apríla 1965 s programom Recitál Eva Pilarová – Karel Gott. Po odchode založil so Štaidlovcami divadlo Apollo a začal sám komponovať. Vďaka veľkému repertoáru, talentu a jedinečnému hlasu sa o ňom čoraz viac hovorilo ako o Sinatrovi Východu. Ľudia ho zasa nazývali Zlatým hlasom z Prahy. V roku 1965 mu v Supraphone vyšla prvá dlhohrajúca platňa Zpívá Karel Gott.

1967 - Angažmán v Las Vegas

Obrovským úspechom bolo, keď dostal sedemmesačné angažmán v americkom Las Vegas. Každý deň spieval v hoteli New Frontier so svetovými hviezdami. Tu sa stretol napríklad s Frankom Sinatrom, Sammym Davisom Jr., Diane Ross či so speváčkou Cher. V tomto roku sa udiala ešte jedna zaujímavosť. Karel Gott účinkoval na svetovom veľtrhu gramofónových hudobných vydavateľstiev v Cannes. Všetci o ňom vtedy hovorili ako o prírodnom úkaze z Východu. A právom. V priebehu festivalových koncertov totiž merali hlasitosť potlesku jednotlivým spevákom. Kým napríklad Tom Jones dosiahol 58 fónov, nováčik Gott 54 fónov. Francúzska tlač veru mala o čom písať... Hviezda podpísala nahrávaciu zmluvu s gramofónovým koncernom Polydor. Tá bola neskôr viackrát predĺžená a v roku 1997 zmenená na celoživotnú zmluvu.

1968 - Lady Carneval a Rio de Janeiro

Málokto vie, že hit Lady Carneval, s ktorým Gott triumfoval na festivale v Riu de Janeiro v roku 1968, vznikla za desať minút a vlastne úplnou náhodou. „Karel Svoboda spolu s Jirkom Štaidlom nakúpili pijatiku, zasadli k pianu, no dlho sa nič pokojné nerodilo, a potom zrazu v priebehu nejakých dvadsiatich minút sa to dostavilo. Na svet prišla Lady Carneval,“ spomínal Gott s nostalgiou. O Gottovi a jeho zlate v hrdle sa začínalo hovoriť čoraz častejšie aj ďaleko za hranicami domova.

1971 - Emigrácia a návrat do Prahy

Obrovský šok spôsobil Karel Gott, keď sa v roku 1971 nevrátil po vypršaní víz zo západného Nemecka. „V júli 1971 som sa po koncerte v Nemeckej spolkovej republike rozhodol, že tam zostanem, no čoskoro proti mne začali úrady trestné konanie pre nedovolené opustenie krajiny,“ spomínal. Na toto rozhodnutie doplatila rodina a eštebáci podrobili jeho rodičov drsnému výsluchu. Spravili aj raziu v ich dome s cieľom skonfiškovať podozrivé materiály. Zhabali najmä všetky Gottove platne a magnetofónové pásky, ktoré rodina uchovávala. Keď sa pokúšali ohradiť, že je to ich majetok, eštebáci sa im vyhrážali, ak sa Gott nevráti domov, majetok prepadne štátu. Nakoniec zasiahol dokonca vtedajší prezident Gustáv Husák. Zaručil Gottovi, že ak sa vráti naspäť do temného Československa, môže i naďalej vystupovať doma a v zahraničí a nebude prenasledovaný. Ako neskôr Gott priznal, po pol roku sa vrátil kvôli rodičom, nie za cenu spolupráce s tajnou políciou. „Nikdy som s nimi netancoval!“ dodnes tvrdí Gott, ktorého zložku ŠtB viedla až do roku 1989. Jej súčasťou je aj priložený list s prosbou prezidentovi Husákovi, ktorého pravosť však Gott odmieta.

1973 - Prvý raz otcom

Hoci Karel Gott mal množstvo obdivovateliek a tradovalo sa, že jeho posteľou prešli stovky žien, on vždy mlčal ako pravý džentlmen. Úspech u žien bol pochopiteľný, veď fešák Gott bol nielen populárny, ale aj náležite bohatý. A s nežným pohlavím to vedel, bol vždy galantný, a to sa ženám páčilo. Napriek tomu však zostával dlho slobodný a bezdetný, čo bolo ľúto najmä spevákovej mame. Pani Gottová veľmi túžila po vnúčatách. „Vieš, poznám veľa ľudí, ktorí majú plné ústa rodinného šťastia. A čím viac ho navonok prezentujú, tým viac to u nich v tej rodine neklape,“ odbíjal matku syn. Románik s tanečnicou Antóniou Zacpalovou (84) však nezostal bez následkov. Z tohto krátkeho vzťahu sa narodila Gottova najstaršia dcéra Dominika. S jej mamou sa rozišiel, no stretávali sa vždy na Vianoce pri štedrovečernom stole spolu s ďalšou dcérou Luciou (31), ktorú splodil s predavačkou bielizne Ivetou Kolářovou (49). Lucia urobila Gotta dvojnásobným starým otcom, maestro má dvoch vnukov – Vojtěcha (9) a Jana (7).

1984 - Maestrove milenky

Gott nikdy nemal núdzu o obdivovateľky a milenky. Sám spevák o svojich avantúrach mlčal, no niektoré ženy jeho života nezostali utajené. Znamenali preňho totiž viac ako ostatné. V roku 1984 sa zahľadel do devätnásťročnej brunetky s božským telom Jitky Svobodovej (53). Stretávali sa takmer päť rokov. Keď sa dozvedela, že Karel sa stal už dávnejšie druhý raz otcom a nepovedal jej to, dala mu definitívne zbohom. Päť rokov trval milostný vzťah medzi Gottom a vtedy osemnásťročnou študentkou gymnázia Martinou Zbořilovou, s ktorou sa zoznámil v roku 1989. Tá sa neskôr stala manželkou svetoznámeho českého režiséra Miloša Formana († 86).

Slávna „kakaová“ Manuela Pechová (46) sa objavila v spevákovom živote v roku 1994. Jej otec bol Sudánec a matka Češka. Manuela bola jednou z mála žien, ktorá dala maestrovi „kopačky“. Povedala mu, že odlieta na dovolenku do Kanady, no zabudla dodať, že sa už odtiaľ neplánuje vrátiť.

Azda najbližšie k sobášu so spevákom, ktorý dlho unikal manželstvu, mala Slovenka s maďarskými koreňmi Marika Sörösová (43). S touto kráskou sa Gott prvýkrát stretol v roku 1997 v Nemecku, kde koncertoval. „Karel je ideálny muž, presne taký, o akom som vždy snívala. Obaja sme rovnakí, veľmi romantickí,“ tvrdila vtedy Marika. Ich vzťah sa skončil v roku 1999 po škandalóznom žiarlivostnom výstupe pred spevákovými 60. narodeninami. Marika vtedy pristihla Gotta v aute s istou Taťánou Smutnou (56). Nasledovala scéna ako z akčného filmu. Ukrivdená blondínka Karla prenasledovala a keď ho dostihla, začala mu ničiť auto. Pre maestra to bola posledná kvapka a Marika dostala kopačky. Temperamentná kráska však neobišla až tak zle. Za tri roky strávené po Gottovom boku dostala ako odstupné luxusnú vilu v Karlíku a luxusné auto za milión Kč.

1985 - Národný umelec

V tomto roku je už Gott naplno vtiahnutý do víru koncertov. Absolvoval trojmesačné turné po Nemeckej spolkovej republike či Švajčiarsku, kde odspieval 55 koncertov. Dvakrát vypredal pražskú Športovú halu, odspieval deväť koncertov po Československu, tri v Poľsku, vypredal koncerty na moskovskom štadióne Dynamo a tento rok bol pre Gotta výnimočný ešte niečím – zaslúžil si titul Národný umelec ČSSR. Po získaní 20. Zlatého slávika vyhlásil, že túto anketu dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia opúšťa a dáva šancu mladým interpretom.

1998 - Prvé stretnutie s Ivanou

Prvé stretnutie s vyštudovanou zdravotnou sestričkou Ivanou Macháčkovou ešte nebolo predzvesťou budúceho manželstva. Ivana pracovala aj ako au-pair v arabskej rodine za veľkou mlákou. V Amerike navštevovala kurzy herectva a dokonca padla do oka hercovi Michaelovi Douglasovi, s ktorým randila dva roky. Vďaka dobrej angličtine pracovala ako asistentka zahraničných filmových produkcií a tiež ako PR manažérka pražského Divadla Broadway. S Gottom sa zoznámili na odovzdávaní cien TýTý v roku 1998. Keď chcel od nej telefónne číslo, dala mu nesprávne. Vedela, že spevák má priateľku Mariku a ona bola tiež v tom čase zadaná. Pri ďalšom stretnutí na voľbe Miss ČSR mu už dala správne telefónne číslo a v roku 2000 začala dvojica oficiálne spolu chodiť.

Ivana Macháčková bola prvou ženou, ktorú si spevák oficiálne nasťahoval do svojej vily na Bertramke. Asi to tak zariadil osud, lebo keď Gott oslavoval 64 rokov vo svojej známej vile, náhle mu prišlo nevoľno. Našťastie rýchlo zasiahla jeho budúca manželka Ivana, ktorá mu ako zdravotná sestra poskytla odbornú prvú pomoc a zavolala záchranku. Lekári mu diagnostikovali centrálnu mozgovú príhodu, z ktorej sa však maestro rýchlo pozviechal.

2008 - Svadba v Las Vegas

Celé roky nechal Gott svoje obdivovateľky v tom, že patrí všetkým, a preto sa nik­dy neožení. „Chcem byť obdivovaný, lebo to je mužské. Tak ako ženy chcú byť obdivované, aké sú krásne a príťažlivé, aj my muži sa chceme predvádzať. Ja zapadať do davu naozaj nechcem,“ vyhlasoval. Preto prekvapil, keď sa začiatkom roka 2008 na dovolenke v Las Vegas zosobášil s Ivanou. Na svadbe im bola za družičku už aj dcérka Charlotte Ella (13). Šťastnú novinku vtedy manželia oznámili svetu esemeskou: „Milí priatelia, chceme vám oznámiť, že dnes 7. 1. o 16.30 miestneho času sme sa vo svadobnej kaplnke v Las Vegas vzali. Vaši Karel a Ivana Gottovci.“ Onedlho sa im narodila druhá dcérka Nelly Sofie (11) a z Gotta sa stal šťastný otec dohromady štyroch dcér.

2009 - Veľvyslanec

Svetoznámy tenorista José Carreras vymenoval Gotta v roku 2009 v Mníchove ako jediného zástupcu z krajín strednej a východnej Európy za veľvyslanca svojej nadácie pre leukémiu. „Je to pre mňa veľká česť. Veľmi si ho vážim nielen ako speváka, ale aj ako muža, ktorý sa postavil čelom vlastnému ochoreniu, leukémii. Mám za sebou vystúpenia pre jeho nadáciu, ďalšie záväzky ma ako ambasádora čakajú. Veľmi sa na ne teším,“ povedal Gott českým médiám v čase, keď ešte netušil, že o pár rokov bude sám bojovať s onkologickým ochorením.

2015 - Boj s rakovinou Otvoriť galériu Bojovník: Chorobe sa nepoddal a časom sa vrátil na veľké pódiá. Zdroj: Facebook

Koncom roka 2015 zasiahla šoubiznisový svet zdrvujúca správa – Karlovi Gottovi diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín. Predchádzala tomu operácia srdca v pražskom IKEM-e a následne pri náhlej brušnej príhode lekári zistili, že Gott má non-Hodgkinov lymfóm. Gott sa však vyrovnal aj s chorobou a napriek zdravotným ťažkostiam neprestal spievať. Po zotavení sa naplno vrhol do koncertovania. V januári tohto roka po koncerte v Košiciach povedal: „Asi sa moje pesničky ľuďom páčia. Kým chodia na moje koncerty, budem spievať, horšie by bolo, keby som sa pozrel do hľadiska a tam by bolo prázdno. To by bol signál, že musím skončiť.“

2019 - Dojemný singel s dcérou

Spevácka legenda naspievala so svojou staršou dcérou Charlotte Ellou pieseň Srdce nehasnou. Skladbu otextoval spevák skupiny Kryštof Richard Krajčo. „Vystihol môj momentálny pocit, čo prežívam. Je to rozhovor pomaly starnúceho otca, ktorý má svoje skúsenosti, a vie, čo všetko ho môže čakať, aké prekvapenia, napríklad aj nemilé, s veľmi mladou dcérkou,“ opísal spoluprácu Karel Gott pre Českú televíziu. V júni pokrstil Karel Gott svoje dve nové narodeninové CD kolekcie, ktoré mapujú jeho single a najväčšie hity z priebehu šiestich dekád hudobnej kariéry. Oba komplety Karel Gott 80/80 Největší hity z let 1964 - 2019 (4 CD) a Karel Gott Singly – 300 písní z let 1962 - 2019 (15 CD-box) obsahujú i jeho aktuálny hit s dcérou Charlotte Ellou Srdce nehasnou. A práve Charlottka sa stala krstnou mamou oboch kompletov. Maestro rozhodne nezaháľa a pred pár dňami uverejnil na sociálnej sieti fotky z dovolenky, kde pripravuje ďalšie prekvapenie pre fanúšikov. „Zdravím vás zo Sardínie, kam som odišiel rozjímať a spomínať na čriepky zo svojho života, aby som vás mohol potešiť svojou veľkou autobiografickou knihou,“ napísal oslávenec.