Softvérová chyba stála automobilku poriadny balík: Zamestnanci v šoku! Volkswagen žiada odmeny naspäť

Je to vôbec možné?! Zamestnanci najväčšej automobilky na Slovensku zostali v šoku.

Zamestnanci Volkswagen Slovakia: Darujeme niečo, čo sa nedá vyrobiť

Volkswagen im na konci mája oznámil, že odmeny za minulý rok im omylom vyplatili vyššie, než na čo mali nárok. Medzičasom firmu časť zamestnancov opustila, no továreň si nárokuje vrátenie rozdielu aj od bývalých pracovníkov a súčasným zamestnancom chce rozdiel odpočítať v nasledujúcom roku.

Do redakcie Nového Času napísal nahnevaný bývalý zamestnanec automobilky, ktorému sa pracovný pomer skončil ešte vo februári 2019. Bývalý zamestnávateľ od neho teraz žiada vrátenie viac ako 100 eur za neprávom vyplatené odmeny. „Prišiel mi list od Volkswagenu, aby som im vrátil časť odmeny, aj keď tam už nepracujem,“ hnevá sa čitateľ. Najväčší výrobca automobilov svoj omyl priznal.

„Z dôvodu softvérovej chyby zúčtovania vyplatil Volkswagen Slovakia svojim zamestnancom (vrátane dnes už bývalých) vyššiu sumu, ako bola ich prislúchajúca odmena za hospodársky výsledok za rok 2018. Volkswagen Slovakia preto písomne požiadal dnes už bývalých zamestnancov o vrátenie rozdielovej sumy (u aktuálnych zamestnancov sa suma nad rámec považuje za preddavok na odmenu za hospodársky výsledok za rok 2019). Je nám ľúto vzniknutej situácie a opakovane sme sa za ňu dotknutým ospravedlnili,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.

Podľa nej automobilka vypláca odmenu za hospodársky výsledok na základe kolektívnej zmluvy každý rok na začiatku mája dokopy s aprílovou výplatou. „Za rok 2018 dosiahla táto odmena priemernú výšku 1 630 eur. Dostali ju všetci tarifní zamestnanci, ktorí vo VW SK pracovali v roku 2018. Každému zamestnancovi prislúcha pomerná časť odmeny zodpovedajúca trvaniu pracovného pomeru v danom roku. To znamená, že v rovnakom termíne bola odmena vyplatená aj v tom čase už bývalým zamestnancom, ktorí splnili uvedené podmienky,“ uzavrela Kovarovič Makayová.

Závisí to od dobrej vôle zamestnancov

Martin Reguli,finančný analytik

Neviem si predstaviť, ako by postupoval Volkswagen, keď bývalý zamestnanec túto sumu nezaplatí, a či by sa púšťal do právneho sporu, hlavne keď ide o chybu z ich strany. Myslím si, že to závisí od dobrej vôle bývalých zamestnancov, či sa túto sumu rozhodnú zaplatiť.