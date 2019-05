Zamestnanci Volkswagen Slovakia: Darujeme niečo, čo sa nedá vyrobiť

Každý deň smerujú ich kroky do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia, kde vyrábajú autá. Na konci apríla sa však rozhodli, že miesto na linke vymenia za ležadlo a uťahovačku za loptičku. Dôvod? Aby darovali to, čo sa nedá vyrobiť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Aj najväčšia automobilka na Slovensku sa pravidelne zapája do darovania krvi a Kvapku krvi organizuje priamo vo výrobnom závode. Pre mnohých zamestnancov je už samozrejmosťou vyhrnúť rukávy pre dobrú vec a darovať krv chodia pravidelne aj mimo organizovanej akcie. Zároveň motivujú aj ďalších kolegov a každoročne pribúdajú noví a noví prvodarcovia.

Lukáš Hrdlička z výroby agregátov sa zaradil tiež k tým, ktorí darovali krv po prvý raz priamo v závode a rovnakú šancu využil aj pred pár dňami. „Presvedčil som sa o tom, že to nie je taká hrôza, ako sa hovorí u nedarcov. Na odbere vládla skvelá atmosféra. Odvtedy sledujem aplikáciu od Národnej transfúznej stanice a ak je to možné, idem darovať. Takže kto sa nevie rozhodnúť, treba prísť, pozrieť a skúsiť. Je to niečo, čím môžeme pomôcť ľuďom v núdzi. Nedáte za to veľa, len trochu krvi a získate skvelý pocit,“ vyzýva k darcovstvu krvi Lukáš Hrdlička.

130 litrov krvi priamo z automobilky

Za štyri roky odobrala Národná transfúzna stanica zamestnancom Volkswagen Slovakia len priamo v závode viac ako 130 litrov krvi. Spolu však zamestnanci darovali už oveľa väčší objem vzácnej tekutiny a zástup držiteľov Janského plakiet a Kňazovického medaily sa úspešne rozširuje. „Prvýkrát bola pomoc cielená. Rodina kolegu z Volkswagenu mala vážnu autonehodu a potrebovali transfúziu. Ja a ďalší dvaja kolegovia sme neváhali a išli sme darovať krv. Viac dôkazov o zmysluplnosti darcovstva som nepotreboval,“ spomína si na svoje darcovské začiatky Branislav Smolár z plánovania montáže, ktorý minulý týždeň priamo vo Volkswagen Slovakia daroval krv už po 80. raz a stal sa tak držiteľom Diamantovej Janského plakety.

Odmena za šľachetnosť

Darovanie krvi je aktivita, ku ktorej zamestnanci pristupujú nezištne a ich hlavnou motiváciou je pomoc iným. Volkswagen Slovakia si ich iniciatívu váži a oceňuje ju aj finančne. „Po získaní niektorej z čestných plakiet spoločnosť Volkswagen Slovakia odmeňuje bezplatných darcov krvi finančným príspevkom v sume od 100 eur. Držitelia Kňazovického medaily môžu od zamestnávateľa získať príspevok 280 eur,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.