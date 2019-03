Brankár Slovana sa inšpiroval Čechom: Džentlmenská večera s futbalistkami

Je to džentlmen! Brankár lídra Fortuna ligy Dominik Greif (21) pozval futbalistky Slovana Bratislava na večeru a celú ju aj zaplatil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Inšpiroval sa českým gólmanom Petrom Čechom (36), ktorý hostil minulý mesiac hráčky londýnskeho Arsenalu. Pekným gestom chceli obaja oceniť dosiahnuté úspechy dievčat, o ktorých hru a výkony nebýva v Anglicku či u nás až taký záujem.

Spoločnú akciu navrhol kouč žien Slovana Martin Masaryk. Jeho kamarát Greif s nápadom ochotne súhlasil. „Posedeli sme v príjemnej reštaurácii pri Medickej záhrade. Mám ju otestovanú. Boli sme v nej párkrát s chalanmi na tímovej večeri. Hoci mali dievčatá voľný výber jedla a pitia, menu som musel dať schváliť trénerovi,“ prezradil Novému Času sympaťák Greif.

Večne usmievavý a pozitívne naladený mladík je počas tréningov a zápasov zvyknutý skôr na mužskú spoločnosť. Ako sa vyrovnával s početnou prevahou žien? „Ktorý muž by sa necítil dobre medzi toľkými dievčatami? Nebol som tam však jediný chlap,“ odvetil z voleja.

Vyhladované futbalistky nezapreli v sebe slovenskú náturu. „Hitom boli bryndzové halušky,“ potvrdil Greif. „Ktosi sa pokúšal aj o šalát, no vedúci zahlásil, že na to nie je sezóna. Tak sa na stole objavilo kuracie mäso na prírodný spôsob. Urobili sme si spoločnú fotografiu a nakoniec som to všetko zaplatil. V tom bola pointa. Pár stoviek ma nezruinovalo.“ (smiech)

Slovanistky vlani získali majstrovský titul a vyhrali Slovenský pohár. V lete si zahrali Ligu majstrov a pred dvoma dňami vyhrali prvý semifinálový duel domáceho pohára v Nitre (3:1). „Pred večerou som ich poznal 5-6, teraz už všetky. Boli aj na otváracom zápase nového štadióna. Robia v klube viac, ako by sa patrilo. Za to im patrí vďaka a moje uznanie,“ dodala brankárska jednotka Slovana. Pre náročný program Greif ešte nebol na súťažnom zápase žien. Sľúbil však, že to čoskoro napraví.