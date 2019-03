Nezvyčajný krok trénera v Premier League: Prečo svojim zverencom zatrhol internet?

Tréner anglického futbalového prvoligistu FC Southampton Ralph Hasenhüttl drží svojich hráčov nakrátko.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii prezradil, že počas zápasov na ihriskách súperov im v hoteloch nepovoľuje pripojenie na internet. Príčina je jednoduchá, nechce, aby do neskorých nočných hodín hrali počítačové hry.