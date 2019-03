Fanúšikovia Harryho Pottera sú znechutení: Tak toto si mala Rowlingová odpustiť!

Fanúšikovia Harryho Pottera sú otrávení komentármi Joanne K. Rowlingovej o sexuálnej orientácii a milostnom živote Albusa Dumbledora.

Podľa milovníkov románov o malom čarodejníkovi tým škótska spisovateľka kvalitu svojho diela úplne likviduje. Keď už teda tvrdí, že je Albus gay a mal veľmi vášnivý milostný život s Gellertom Grindelwaldom, mala o tom rovno písať vo svojich dielach. Fanúšikovia ju tak obviňujú z toho, že len veľmi lacno strháva pozornosť a tvorí úbohý marketing.

Potter vyšiel v siedmich románoch medzi rokmi 1997 a 2007. V žiadnej z kníh nie je nijako naznačené, že by bol Albus gay, ani akákoľvek zmienka o jeho milostnom živote. Fanúšikovia sa domnievajú, že sa vtedy Rowlingová bála, že by vydavateľstvo otvorene homosexuálnu postavu neprijalo a donútilo ju túto informáciu vypustiť. Prvýkrát o tom, že je Dumbledore gay, hovorila až po uvedení filmu Fantastické zvery a ich výskyt, ku ktorým napísala scenár. A po uvedení druhej snímky do kín profesorovu homosexualitu opäť vyťahuje.



Lenže ani žiadna z kníh, ani filmy vôbec homosexualitu profesora Dumbledora nezobrazujú, nerozoberajú a nenaznačujú milostný pomer s Grindewaldom. Len Rowlingová o tom občas napíše na svojom webe či na Twitteri. A fanúšikovia jej vyčítajú, že je to lacný marketingový ťah, ktorým sa snaží na nie príliš úspešný film Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny upozorniť, ale zároveň bola zbabelá rozviesť to priamo vo svojich knihách či filmoch.



,,Ich vzťah bol neskutočne intenzívny. Bolo to vášnivé a bol to vzťah plný lásky. Ale ako sa to deje v každom vzťahu, homosexuálnom alebo heterosexuálnom alebo akokoľvek ho chcete označiť, nikto nikdy nevie, čo ten druhý cíti. Nemôžete to vedieť, môžete len veriť, že viete. Takže ma sexuálne stránka zaujíma menej, hoci verím, že ich vzťah mal sexuálnu dimenziu, ale viac ma zaujímajú emócie, ktoré cítili jeden k druhému, čo je najviac fascinujúce vec na akomkoľvek vzťahu dvoch ľudí," vyhlásila Rowlingová. Fanúšikovia ju ale kvôli tomu skritizovali a tvrdia, že jej "post mortem" pitvanie sa v Dumbledorovej sexualite, je smutné a úbohé.