Koniec nekonečným zápcham: V mestách budúcnosti sa budete pohybovať cez vysokorýchlostné tunely!

Miliardár Elon Musk predstavil a úspešne otestoval revolučný spôsob dopravy v Los Angeles. Vďaka jeho vysokorýchlostným tunelom budú ľudia schopní cestovať po veľkomestách až 240 km/h. Tunely budú fungovať s autonómnymi elektromobilmi. Pasažier zadá destináciu, auto prejde k výťahu a cez sieť podzemných tunelov dôjde k destinácii. Vďaka autonómnemu módu autá do seba nenarazia ani vo vysokých rýchlostiach. Takýto systém by mal zefektívniť spôsob dopravy a niekoľkohodinové presuny po metropole by sa mali zredukovať na niekoľko minút.