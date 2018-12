Slovenka chce poslať frajera k vode: Keď dostala darček k narodeninám, bolo jej jasné, že je koniec

Nie vždy muži ulahodia svojim polovičkám pri výbere darčeka. Vie to aj táto Slovenka, ktorá potrebuje od ľudí radu.

Ako dať frajerovi zbohom? Prečítajte si dôvod ženy, pre ktorý sa rozhodla, že sa so svojím drahým musí rozlúčiť.

"Zdravím. Hneď na začiatku priznávam, že nie som nevďačná lemra. Starám sa o seba sama, mám dve práce a "frajera", ktorý slušne zarába. No potrebujem radu, ako ho sofistikovane poslať do pi*e, keďže mi po siedmich mesiacoch vzťahu k narodeninám venoval starú čokoládu (a nič viac) z ktorej mi zostalo zle (nenapadlo mi kontrolovať dátum spotreby). Ak je niečo vrchol lakomosti, myslím, že som vychytala terno. Nikdy som si nepotrpela na okázalé darčeky, no toto je, myslím, silná káva... Mohol mi radšej nakresliť obrázok, keď chcel ušetriť. No nie?" napísala v skupine Priznania žien na Facebooku.

Ako by ste na tento dar reagovali vy? "Povedz mu, že váš vzťah je po záruke ako tá čokoláda, čo ti dal," radila žena v komentároch. "Povedz mu, že buď snubák s diamantom alebo koniec... Odíde sám, ver mi," radí žene Silvia.