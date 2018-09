Expremiér Mečiar si podal Roberta Fica: Tieto slová by šéf Smeru ani nemal čítať!

Neprestáva prekvapovať. Práve dnes uplynulo 20 rokov od volieb, v ktorých bol definitívne porazený mečiarizmus.

HZDS síce vyhralo, ale k moci nastúpila pravicová vláda. Expremiér Vladimír Mečiar (76) sa však nevzdáva snahy o svoj návrat a nedávno prezradil, že chce opäť pôsobiť v politike. V rozhovore pre Nový Čas sa rozrozprával o tom, ako si túto svoju staronovú aktivitu predstavuje. Okrem toho však nevie prísť na meno svojmu bývalému koaličnému parťákovi Robertovi Ficovi (54). Z čoho všetkého ho obviňuje?

Cez leto ste sa vyjadrili, že zvažujete nejakým spôsobom návrat do politiky. Už viete, ako by to malo vyzerať?

Život ma poučil nerozprávať dopredu. Pretože nepočúvajú len priatelia, ale okamžite sa organizujú aj protisily. Tak, ak si chcem svoje sily šetriť, načo dopredu rozprávať, čo bude, ako bude, keď bude. Možnosť vrátiť sa do politiky má veľmi veľa podôb. Nemusí to byť iba pôsobenie na kandidátke alebo v čele nejakej strany, o čom ani neuvažujem.

Naznačujete, že nejako z pozadia budete pôsobiť v politike?

Ja nenaznačujem nič. Teraz hovorím len toto. Hovoriť je striebro, mlčať je zlato. Doba je taká, že vyžaduje riešenia. Veľmi veľa ľudí je zmätených, neorientujú sa dobre a nevedia, čo vlastne urobiť. Takže mojou úlohou predovšetkým bude - povedať každému, v akom stave štát je, v akej hlbokej politickej kríze sa nachádza a aké sú východiská z tej krízy, ony existujú. Ak bude treba, aby sa z tej krízy vyšlo, tak, pochopiteľne, pomôcť.

Posunulo sa vyšetrovanie vášho údajného zneužitia právomoci verejného činiteľa pri amnestiách?

Keď sa to začínalo, povedal som, že božie mlyny melú pomaly a že Fico nehrá hru o moju hlavu, ale o svoju hlavu. Má už aj vraždy, má už aj únos, už je aj z funkcie preč, aj voliči mu odchádzajú. Tých je čím ďalej, tým menej. Ak si trieska po prsiach, že má 20 percent, tak pri predpoklade, že 50 percent ľudí voliť nechce, tak už dnes mu zostáva necelých 10 percent obyvateľov. To znamená, že tá popularita dosť klesá.

A teraz sa môžeme dostať k tým amnestiám.

Pokiaľ ide o to, že boli parlamentom zrušené rozhodnutia o amnestii, tak povedzme, že všetci hrubo porušili medzinárodný právny poriadok aj Ústavu SR. O vine rozhoduje parlament, ale veď to mal len súd. Je tam veľmi veľa politiky od samého začiatku. Veď nakoniec Smer v tom lieta, to bol Maďarič, ktorý financoval z peňazí štátu aj filmy Únos aj Mečiar, aj sa cez neho robili tie programy RTVS. Angažoval sa mimoriadne za peniaze občanov. To všetko sa uskutočnilo pod rukou Smeru za prispenia Roberta Fica ako hlavného vinníka v tejto kauze. Že ho to dnes takto dobieha, nemyslím, že tým sa to končí.

Fico nedávno požiadal o predĺženie ochranky, ktorú mal k dispozícii ako premiér. Myslíte si, že sa má reálne čoho obávať?

Pozrite sa mu na tvár, má strach. On nevie, či sa má čoho obávať, ale má strach. Strach je vnútorný pocit. Keď sa vás zmocní, tak vás núti k nenormálnym krokom. Ja som bol v horších situáciách a išiel som sám medzi tisíce ľudí a zvolával ich, aby prišli. Riešil som s nimi vzťahy aj v zložitejších situáciách. Bol som v Štúrove, kde ma chceli biť všetci. Vykrikovali: „Choď preč, nie si na Slovensku!“ A päsťami hrozili a tie päste chodili popri tvári, ale stál som a hájil svoju pravdu. Čoho sa mám báť.

Vy ste využívali ochranku po odchode z funkcie premiéra?

Tie tri mesiace, čo mi ju automaticky pridelili, áno, potom už nie.

Čo teraz robíte?

Venujem sa veciam, ktoré som predtým nestíhal, pracujem v záhradke, zbieram materiály.

Materiály zbierate pre knihu memoárov, o ktorej ste už v minulosti hovorili?

Áno, pracujem na tom, tých materiálov a rozhovorov je veľmi veľa. Možno aj za dva kamióny. Niektorí by sa určite mali začať báť.

Mečiarove kauzy

Únos

V auguste 1995 prepadli a násilne zaviedli do rakúskeho Hainburgu syna prezidenta Michala Kováča. Z organizovania únosu je podozrivá SIS pod vedením jej riaditeľa Ivana Lexu. Ten mal akciu zorganizovať na Mečiarov príkaz, cieľom bolo donútiť odstúpiť vtedajšieho prezidenta Kováča.

Vražda Remiáša

Oskar Fegyveres mesiac po zavlečení Michala Kováča ml. vypovedal na polícii, že sa podieľal na únose ako príslušník SIS. Fegyveres z obavy o svoj život ušiel do cudziny. Spojku v komunikácii mu robil Róbert Remiáš. Koncom apríla 1996 Remiáš zahynul pri výbuchu vlastného auta.

Amnestie

V marci 1998 premiér a v tom čase zastupujúci prezident Vladimír Mečiar využil získané právomoci a vyhlásil amnestiu pre páchateľov zavlečenia. Mečiar neskôr udelil ešte jednu amnestiu na rovnaké skutky. V apríli 2017 parlament amnestie zrušil a vyšetrovanie sa obnovilo.

Privatizácia

Cieľom privatizácie malo byť podľa Mečiara vytvorenie domácej podnikateľskej vrstvy. Rozpredaj podnikov do súkromných rúk v 90. rokoch sprevádzali viaceré podozrenia. Štátne firmy sa dostali do rúk ľudí blízkym HZDS za zlomok ich skutočnej ceny a mnohé z nich neskôr skrachovali.

Umlčiavanie

Expremiér netoleroval žiadnu kritiku. Poslanec za HZDS František Gaulieder prišiel o mandát po kritike politiky strany. Na Mečiarovu paranoju doplatili ďalší vplyvní politici v HZDS - postupne stranu opustili Milan Kňažko, Ivan Gašparovič, Sergej Kozlík či Viliam Veteška.