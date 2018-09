Zaľúbenci sa vzali narýchlo, pretože ženích narukoval v 2. svetovej: O 75 rokov neskôr prišlo prekvapenie!

Dick Lee (94) a Helen Lee (93) sa dali dokopy už ako stredoškoláci.

Ich lásku neoslabilo ani to, keď musel Dick odísť a slúžiť v pobrežnej stráži počas 2. svetovej vojny. ,,Stále mi chýbal, pravidelne sme si písali. Modlila som sa zaňho,“ spomína Helen na tie časy. A práve v liste ju Dick požiadal o ruku. Keď dostal v roku 1943 na desať dní priepustku, zosobášili sa narýchlo počas malého civilného obradu v americkom Indianapolise. Neskôr ľutovali, že nemali poriadnu svadbu v kostole. A teraz, po 75 rokoch, sa ich tajné prianie nečakane splnilo.

Dick a Helen žijú v domove dôchodcov Elmcroft Nursing Home, kde im zamestnanci vystrojili druhú svadbu ako prekvapanie. ,,Všetko sme zorganizovali bez toho, aby o tom vedeli. Výzdoba bola v modrej a žltej, keďže sú to ich obľúbené farby,“ hovorí riaditeľka Holly Coulter. Ich priatelia, rodina a spolubývajúci z domova dôchodcov si s nimi užili štedrú hostinu, novomanželia sa previezli po parku na historickom aute a opatrovatelia im na elektrické vozíky vtipne umiestnili nápis: ,,Práve sme sa vzali... Znova.“

Dick a Helen boli dojatí. ,,Neviem to ani slovami vyjadriť. Bolo to nádherné. O niečom tak úžasnom som ani nesnívala,“ povedala nevesta. Pre portál Express, ktorý o ich svadbe informoval, prezradili tajomstvo svojej dlhotrvajúcej lásky. ,,Nikdy sme nešli spať pohnevaní,“ hovorí Dick. ,,Stále si vravíme, že sa ľúbime. Niekedy si to povieme aj trikrát denne,“ dodala Helen. ,,Nikdy som iného muža nemala. Keď sme sa našli, vedela som, že chcem už len jeho.“