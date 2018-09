Bugár má jasný názor: Orbánova podpora zahraničných Maďarov je vyhadzovaním peňazí

Nikto nevie, kde končia rozvojové fondy, ktorými vláda maďarského premiéra Viktora Orbána pomáha zahraničným Maďarom.

V rozhovore pre sobotňajšie vydanie maďarského ľavicového denníka Népszava to povedal predseda strany Most-Híd Béla Bugár, podľa ktorého Orbánov kabinet rozhadzuje na Slovensku peniaze maďarských daňových poplatníkov svojim "vazalom".

Bugár v rozhovore, v ktorom vysvetľuje dôvody svojej kandidatúry vo voľbách prezidenta SR, komentoval aj svoj vzťah k súčasnej maďarskej vláde, ktorá jeho stranu odmieta, pretože nie je úplne maďarská.

"Ja sa zodpovedám svojim voličom a nie maďarskej vláde," konštatoval s poznámkou, že býva na Slovensku, tam platí aj dane, a preto aj zlepšenie situácie maďarskej menšiny očakáva od slovenskej vlády.

Pripustil, že medzi stranou Most-Híd a maďarským kabinetom doposiaľ neboli nadviazané žiadne kontakty. Dodal však, že ministri jeho strany sa s maďarskými partnermi už stretli. Maďarská strana ich ale požiadala, aby to zostalo utajené, pretože je to pre ňu z vnútropolitického hľadiska "nepríjemné".

"My sme to, samozrejme, neakceptovali," podotkol Bugár s tým, že nedávno ho Orbán osobne vyzval, aby vystúpil s prejavom na októbrovej budapeštianskej konferencii o rozpočte Európskej únie.

K otázke aktívnej úlohy maďarskej vlády v hospodárskom rozvoji Maďarov žijúcich v susedných krajinách predseda Mostu-Híd povedal, že finančnou pomocou Orbán "jednostranne zvýhodňuje isté kruhy, ktoré sú jeho vazalmi". Podľa jeho slov ide o zbytočné rozhadzovanie peňazí.

"Od začiatku sme im vysvetľovali, že by sa to dalo robiť aj inak - spojme finančné prostriedky, ktoré my vybavíme pre južné Slovensko, s peniazmi, ktoré mieni poskytnúť Budapešť, a na základe transparentných kritérií rozhodnime, na čo ich minieme. Takto ale nikto nevie, kde tieto peniaze miznú," povedal Bugár.