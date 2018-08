Zuzka oddychovala pri jazere Bled v Slovinsku, jedna nepríjemná vec jej bola povedomá: TOTO je v Tatrách rovnaké!

Na vlastnú päsť! Dovolenková inšpektorka Zuzana (31) z Predajnej neďaleko Brezna sa s priateľom a ďalším párom nezverili do rúk cestovnej kancelárie, ale každý detail oddychu v Slovinsku si naplánovali sami.

Zuzka s priateľom a kamarátmi nie sú žiadni domasedi. Aj dovolenku prispôsobili svojim nárokom, nikoho z partie nebaví iba vylihovanie na pláži: „Hlavným kritériom pri voľbe destinácie bol aktívny oddych. Hľadali sme miesto ponúkajúce množstvo aktivít a možností na výlety,“ vysvetlila Zuzka. Slováci tak zakotvili v Slovinsku pri jazere Bled, ktoré je v národnom parku.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Plávajúce sviečky

Partia doma nasadla do auta a smerovala za 6-dňovým dobrodružstvom. To ešte netušili, že na miesto dorazia v tom najvhodnejšom čase. „Počas nášho pobytu sa v Blede konali 'Dni obce', a tak sa nám v noci naskytol pohľad na 15 000 plávajúcich sviečok na jazere, čo vytvorilo spolu so živou hudbou v pozadí skutočne romantickú atmosféru,“ rozplýva sa Zuzka. V okolí Bledu absolvovali výlety a vyskúšali aj rôzne atrakcie. Najviac ich oslovila tiesňava Vintgar či splavovanie rieky Soča.

Sklamanie z výhľadu

Za zážitkami vychádzali z ich ubytovania v Apartmánoch Gaja, ktoré sú len 3 minúty chôdze od jazera. „Priestory boli upravené a čisté. Jediným negatívom bol sľubovaný výhľad na jazero, pretože v skutočnosti sme mali výhľad na vedľajší apartmánový dom,“ posťažovala sa s tým, že nepríjemnú skúsenosť jej vynahradila veľká ochota domácich.

Predražená strava

Päť hviezdičiek v hodnotení Zuzky si vyslúžila strava. Zabezpečovali si ju sami, keďže chceli spoznať všetky chute Slovinska. Raňajky zháňali v obchodoch a sústredili sa na domáce výrobky. Obedy a večere si užívali v reštauráciách pri jazere. „Čo sa týka jedla, zodpovedalo to kvalite, ale služby a nápoje sa nám zdali v porovnaní s našimi cenami predražené,“ Zuzka to prirovnala k cenám vo Vysokých Tatrách.

Kúpanie v azúrovomodrom jazere Bled je povolené len na vyhradených miestach, no podľa Zuzky to návštevníci nerešpektujú. A hoci im z menej ako 20-stupňovej vody naskakovala husia koža, neodolali a zaplávali si. Slovinsko však nie je nič pre ranné vtáčatá. „Nevýhodou bola otváracia doba atrakcií a podnikov od 11. hod. Obchody otvárali až o 8:30 hod. Vnímali sme to negatívne. Samotné služby boli na veľmi dobrej úrovni,“ zhodnotila Zuzana.

Ceny v miestom obchode:

Chlieb veľký: 4,29 €

Mlieko polotučné: 0,59 €

Šunka, saláma: 4,49 - 11,49 €/kg

Syry: 8,99 €/kg

Atrakcie:

Čln pre 4 osoby - 20 €/hod.

Vyhliadková loď - 13 €/osoba

Bicykel - od 13 €/deň

E-bike - od 18 €/deň

Minigolf s 18 jamkami - 3,50 €/osoba

Vyhliadkový vláčik okolo jazera - 5 €/osoba

Hrad nad jazerom - 11 €/osoba

Rybolov - od 150 €/osoba/deň

Bobová dráha - 4 €/osoba

Kúpalisko - 8 €/osoba/deň

Hodnotenie

Letovisko: Bled (Slovinsko)

Názov hotela: Apartments Gaja

Ubytovanie: 4*/5*

Strava: 5*/5*

Služby: 4*/5*

Pláž: 5*/5*

Pomer kvalita a cena: 4*/5*

Celkové hodnotenie: 4*/5*