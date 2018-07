Belohorcová sa zbavuje ďalšej nehnuteľnosti: Predáva pražský byt aj s kozami!

Predajom získajú milióny eur! Nový Čas nedávno informoval, že moderátorka Zuzana Belohorcová (42) v Miami predáva luxusný byt za astronomických 2 200 000 eur. To však nie je všetko.

Bývalá učiteľka sexu ponúka na predaj aj rodinné hniezdočko v Prahe. Ani túto nehnuteľnosť si nemôže dovoliť bežný smrteľník. Spolu s manželom si za ňu pýtajú takmer 290 000 eur a pridávajú k tomu aj zvierací bonus. Novú strechu nad hlavou si tak hľadajú nielen na Floride, ale aj v centre Prahy.

Belohorcová trávi spolu s manželom Vlastom, synom Neviom (4) a dcérou Salmou (8) väčšinu roka v Miami, kde obývali luxusný štvorizbový byt v mrakodrape Portofino so súkromnou plážou a s výhľadom na oceán. Záujemca si musí nachystať 2 200 000 eur. Prominentná rodinka sa však chce presťahovať aj v rámci Prahy, a to z vilovej štvrte z Prahy 5 do samého centra na Malú Stranu.

Z baru peši

„Budúce leto si chceme byt kúpiť tam. Chcem z baru ísť o štvrtej ráno peši domov,“ vysvetlil pohnútky kúpiť byt priamo v srdci Prahy Zuzanin manžel pre portál super.cz. Byt je na predaj za takmer 290 000 eur. „Je to nádherný trojizbový byt s výhľadom do údolia, dve parkovacie miesta, balkón, barák je len so šiestimi bytovými jednotkami, žiadny ruch. A pod bytovkou sú dve kozy. Keď to bude kupovať milovník kôz, bude nadšený. Veľká romantika,“ povedal s úsmevom Hájek, ktorý vie, že pri návšteve raz do roka je nový byt drahý špás. „Je to totálne neekonomické, ale chceme mať domov,“ dodal Belohorcovej manžel.