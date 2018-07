Zuzana Belohorcová predáva na Miami luxusný byt: Veľká zmena v rodine exmoderátorky!

Zbavujú sa honosnej nehnuteľnosti! Bývalá učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (41) žije už šesť rokov v slnečnom Miami s manželom Vlastom Hájekom (41) a dcérkou Salmou (7).

O dva roky nato sa dvojici narodil synček Nevio (4) a rodinka si za veľkou mlákou užívala svoj americký sen v prepychovom byte za milióny eur. Najnovšie však svoje luxusné sídlo predávajú. Čo je dôvodom?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Belohorcová si v roku 2012 zbalila kufre a spolu s manželom Vlastom Hájekom sa vybrali do Ameriky. Tu spolu s dcérkou Salmou a synom Neviom žijú už šesť rokov. V roku 2016 sa presťahovali do luxusného bytu v mrakodrape Portofino Tower.

Rodina však pristúpila k razantnému kroku, keď sa ich lukratívna nehnuteľnosť objavila na stránke americkej realitnej kancelárie, kde si za ňu pýtajú 2 200 000 eur. „Začala u nás v celom baráku, vrátane loby, fitka, bazénov, tenisových kurtov, garáží, celková rekonštrukcia a potrvá takmer tri roky. Napriek tomu, že máme neskutočný byt s úžasným výhľadom, rozhodli sme sa ho predať a posunúť sa do výškového domu hneď vedľa Portofina, ktorý je novší, modernejší, luxusnejší,“ vysvetlila Belohorcová a dodala: „Má súkromnú pláž a potom, keď bude Portofino hotové, radi sa tam opäť vrátime.“

Hľadajú náhradu

Nové hniezdočko ešte vybraté nemajú. „Sme v štádiu hľadania bytu na kúpu, ale zvažujeme aj možnosť prenájmu, nakoľko po skončení rekonštrukcie by sme sa radi vrátili do Portofina Tower. Máme viac bytov v ponuke, všetko na South of 5th, tak je len na nás, pre ktorý sa rozhodneme,“ dodala exmoderátorka. Ich luxusný štvor-izbový byt sa nachádza vo vychytenej lokalite Miami.

Prepychové zariadenia, miliónový výhľad či člapkanie v bazéne priamo pred domom - aj to sú výhody, ktoré si Belohorcová doteraz užívala. Isté však je, že od luxusu rodinka neupustí a ich nový byt bude ešte honosnejší.

Cena bytu: 2,2 milióna €

Pozrite si aj video: Belohorcová si žije sladký život