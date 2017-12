Čo nás čaká v roku 2018: Ako nám budú rásť platy?

Ešte vám nezvýšili plat? Je možné, že čoskoro sa dočkáte. Slovenskí zamestnávatelia sú pod čoraz väčším tlakom.

Nedostatok pracovnej sily ich núti zvyšovať mzdy a budúci rok to bude cítiť ešte viac. Ktoré pracovné miesta treba obsadiť? Ako môžu rásť mzdy? Čo nás čaká v roku 2018?

Ľudia hľadajúci prácu si dnes môžu vyberať z priehrštia voľných pracovných miest. Začiatkom budúceho roka sa ponuka ešte rozšíri. Z výsledkov najnovšieho prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že každá tretia veľká firma bude v prvom štvrťroku 2018 robiť nábor. „K najhoršie obsaditeľným pozíciám už patria nielen špecializované technické profesie, ale firmy nemôžu nájsť dostatok výrobných robotníkov a skladníkov,“ pripomína generálna riaditeľka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová. Zamestnanci si tak môžu vypýtať viac ako kedykoľvek predtým. Budúci rok to môže viesť k najrýchlejšiemu rastu platov od roku 2009.

Minimum vzrastie najviac v histórii

Minimálna mzda bude od januára vo výške 480 eur mesačne. Oproti tomuto roku ide o 45 eur viac, čo predstavuje najvyšší medziročný rozdiel v histórii. Budúci rok bude posledným, keď minimálna úroveň príjmu zamestnanca sa začína číslovkou 4. V roku 2019 presiahne „magickú“ hranicu 500 eur.

Hľadajú kompromis v príplatkoch

Príplatky za prácu v noci a cez víkend nemusia vzrásť tak, ako vláda a poslanci presadzujú. Zástupcovia zamestnávateľov chcú nižšie percentá. „Návrhy sociálnych partnerov súviseli s tým, že ponúkali iné percentá,“ povedal minister práce Ján Richter. Minister a predkladatelia návrhu predložili niekoľko alternatív. Jednou z nich je, že príplatky by nevzrástli jednorazovo, ale postupne. Od mája 2018 by sa zvýšili napríklad o polovicu a od 1. 1. 2019 o ďalšiu polovicu.

Práca cez víkend

najnižšie zvýhodnenie za hodinu by bolo 100 % minimálnej hodinovej mzdy (2,759 €)

zamestnávatelia navrhujú, aby to bolo iba 60 %

Práca vo sviatok

najnižšie zvýhodnenie za sviatok by malo vzrásť z 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca

zamestnávatelia navrhujú, aby to bolo iba 60 %

Nočná práca

zvýhodnenie za hodinu by malo vzrásť z 20 % na 50 % minimálnej hodinovej mzdy

zamestnávatelia navrhujú, aby to bolo iba okolo 30 percent

Platy budú rásť veľmi rýchlo

Luboš Sirota, podpredseda predstavenstva McROY Group

Trh práce by mal byť v budúcom roku ovplyvnený predovšetkým akútnym nedostatkom voľnej pracovnej sily. Tento fakt by sa mal prejaviť aj v rýchlejšom raste miezd. Tie by mohli podľa našich odhadov medziročne stúpnuť o približne päť percent. Dá sa pritom očakávať, že platy budú opäť rásť rýchlejšie než produktivita práce.