Dara Rolins otvorene o všetkých svojich plastikách: Kvôli poslednej sa jej zmenili rysy

„Ak by som mala absolvovať všetky zákroky, ktoré sú mi prisudzované, vyzerala by som úplne inak,“ hovorí ikona československej hudobnej scény Dara Rolins (48). Speváčka nemá problém priznať plastické operácie, tú poslednú však podstúpila kvôli zdravotnému problému. Ste zvedaví, ako si udržiava dokonalú figúru a čo najradšej jedáva?

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Operácia jej pomohla

Som zástancom slobodnej voľby a prirodzeného rozhodovania sa podľa osobných potrieb každého človeka, nesúdim a nekritizujem. Myslím si, že nič sa nemá preháňat. Sama som sa priznala k zákrokom, či už sú to prsia alebo nos. Raz za pol roka mi tiež aplikujú botox medzi obočie. Ak by som však mala absolvovať všetky zákroky, ktoré sú mi prisudzované, tak by som naozaj vyzerala inak.

Je pravda, že mám v tvári slovanské rysy a keď priberiem kilo či dve, hneď mi naskočia líčka a pôsobím bacuľato. Tým, že som podstúpila nedávno operáciu nosa, sa mi tiež zmenili trošku rysy, takže treba počkať, než si všetko dokonale sadne a výsledok bude finálny. Nebola to však estetická operácia, ale kvôli zdravotnému problému. Už ma unavuje ľuďom vysvetľovať, či mi to svedčí viac alebo menej. Je pre mňa podstatné to, že mi po zdravotnej stránke veľmi pomohla.

Vlasom správna výživa

Dobrý šampón, kondicionér a fén je základ, čo sa týka vlasov. Okrem toho na ne pravidelne aplikujem masky, aby dostali tú správnu výživu. Pokiaľ ide o doladenie farebnosti, preliv a občasný melír, vždy sa zverím do rúk mojej kaderníčky, ktorá je veľmi milá a aj v tejto pandemickej dobe ma už párkrát navštívila doma.