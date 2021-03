Slávny syn odišiel za slávnym otcom: Herec Karol Polák ml. († 56) dožil v skromných podmienkach

Svet kultúry, ale aj športu, opäť zahalil čierny závoj. V potokoch sĺz a nesmierneho žiaľu dal svoje posledné zbohom tomuto svetu herec Karol Polák ml. († 56).

Umelec, ktorý sa na javisku cítil ako doma, zažiaril v mnohých televíznych filmoch a seriáloch. Mnohí ho poznali aj ako syna legendárneho športového komentátora Karola Poláka († 81), ktorý už rovnako nie je medzi nami. Hoci počas spoločného života nemali vždy najlepšie vzťahy, syn prichádza do modrej diaľavy za svojím otcom, ku ktorému napriek tomu vždy prechovával veľký rešpekt.

O úmrtí Karola Poláka ml. ako prvá informovala producentka Zuzana Mistríková na sociálnej sieti. „Odpočívaj v pokoji, Karol Polák ml.,“ napísala k fotke umelca. Polák ml. vyštudoval herectvo a jeho kariéra sa rozbehla už v raných rokoch. V Prešovskom divadle pôsobil štyri sezóny, odtiaľ jeho kroky smerovali do Nitry a rovnako si zahral aj v slávnej inscenácii Slovenského národného divadla Henrich IV.

Vzápätí sa mu začali hrnúť mnohé ponuky do česko-slovenských televíznych filmov a seriálov. Medzi najznámejšie patrí určite legendárne rodinné dobrodružstvo Spadla z oblakov a dráma Kdo se bojí, utíká. Sláva však netrvala dlho a postupne sa herec zo širšieho povedomia divákov vytratil. Dokonca aj vzťahy, ktoré v minulosti udržiaval, išli dostratena.

Nezhody s otcom

Umelcov otec, Karol Polák je pravdepodobne naším najznámejším športovým komentátorom. Bol známy svojím osobitým komentátorským štýlom, avšak ako dobre mu to išlo za mikrofónom, o to horšie sa mu rozprávalo s vlastným synom. Toho dokonca obviňoval z problémov s alkoholom. Pred svojou smrťou mu ani neoznámil, že bol vo vážnom zdravotnom stave hospitalizovaný.

„Je to smutné, ale manžel si neželal, aby som dala vedieť jeho najbližšej rodine, že je v nemocnici. Jeho syn sa o otca nezaujímal,“ zdôverila sa pre Nový Čas Nedeľa ešte v roku 2016 hercova macocha Agáta. Karol Polák ml. dožil v skromných podmienkach. Do konca svojho života tvrdil, že žiť z otcovej slávy, by bol hyenizmus.