Kollár z lekárskej komory bilancuje rok s pandémiou: Uštipačná poznámka na adresu premiéra

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) nastúpil na svoj post v neštandardných podmienkach, s ktorými doteraz nebola konfrontovaná žiadna vláda.

Málokto, snáď len s výnimkou ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), by si to s terajším šéfom rezortu zdravotníctva chcel vymeniť. Pre TASR to v bilancii prvého roka Krajčího v ministerskom kresle povedal prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár.

Uplynulý rok, poznamenaný pandémiou nového koronavírusu, podľa neho odkryl všetky slabiny slovenského zdravotníctva. "Ukázal nám, že cesta, ktorou sme doteraz kráčali od roku 2004, nás k cieľu nedoviedla," povedal s tým, že po minuloročných voľbách všetci očakávali zásadnú zmenu smerovania slovenského zdravotníctva.

Pandémia a potreba riešenia každodenných problémov boja s ňou dáva podľa SLK Krajčímu málo priestoru na prípravu reformy a žiaden priestor na jej presadzovanie a realizáciu.

Súčasná doba si podľa komory vyžaduje na poste ministra zdravotníctva človeka, ktorý svojou osobnosťou, odolnosťou, odbornosťou, skúsenosťami, prirodzenou autoritou, ale hlavne principiálnosťou dokáže zomknúť celú vládu a spoločnosť z pandémie vyviesť bez zbytočných strát na ľudských životoch.

"Nechcem polemizovať o tom, ktoré z týchto spomenutých vlastností sú typické pre súčasného ministra, ale dnešný výsledok hovorí jasnou rečou. Z pandémie vyjdeme aj so zbytočnými stratami, ale aj s vedomím, že nie všetko sa robilo tak, aby sme boli úspešnejší," poznamenal Kollár.

Poukázal ale tiež na to, že Krajčí sa nevzdával ani vtedy, keď by už drvivá väčšina ministrov na jeho mieste rezignovala. Myslí si, že spoločnosť mohla nadobudnúť pocit, že ministrom zdravotníctva je sám premiér Igor Matovič (OĽANO).

Kollár si však myslí, že celá vláda veľmi málo počúvala odborníkov. "Boli obdobia, keď sa venovala skôr svojim vnútorným a osobným problémom, ako tomu, čo bolo pre našu spoločnosť, ale i v boji s ochorením COVID-19 dôležité," myslí si Kollár.

Tvrdí tiež, že v rozhodujúcich chvíľach minister nedostal tú podporu, ktorá by znamenala obrat v tomto boji a napriek snahe nedokázal presadiť svoje návrhy, ako i návrhy odborných organizácií. Myslí si, že z množstva návrhov, upozornení či ponúkaných riešení zo strany odborníkov, vedcov, lekárov, vrátane SLK, sa podarilo uviesť do života len málo. Na výsledok podľa jeho slov doplácajú všetci.

Za výsledky boja s pandémiou zodpovedá podľa komory vláda ako celok. Krajčímu podľa Kollára však nemožno uprieť pracovitosť a snahu urobiť, čo je v jeho silách. Vytýka mu, že v rozhodujúcich chvíľach neudržal opraty rezortu zdravotníctva vo svojich rukách.

Kollár si myslí, že pandémia odhalila realitu slovenského zdravotníctva. "Odborná i laická verejnosť v priamom prenose sleduje blížiaci sa kolaps systému. Už nielen tušíme, ale vieme, kam nás politické, neodborné a finančnými záujmami motivované rozhodovania pri riadení rezortu dostali," zdôraznil.

Verí, že pandemické obdobie bude poučením aj motiváciou pre politickú elitu, že je potrebné čo najskôr vykročiť po novej ceste. "Ceste, ktorá bude smerovať k jedinému cieľu, ktorým sa konečne musí stať pacient," uzavrel.