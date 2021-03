Pandémia ju dohnala k hroznému kroku: Sestrička († 26) z Covid oddelenia spáchala samovraždu

Neustála ten obrovský a nekončiaci sa tlak pandémie.

Trisha Roberts († 26) z Bangoru v severnom Walese zasvätila svoj život pomoci chorým. Pacienti ju poznali ako energickú ženu, pandémia však všetko tragicky zmenila.

Bola často poslednou osobou, ktorú pacienti sa smrteľnej posteli videli. Príbuzní sestričky odhalili, že bojovala so psychickými problémami, ktoré posilnila pandémia koronavírusu. Trisha zomrela 24. februára, píše birminghammail.co.uk.

Temperamentná sestra pracovala na oddeleniach traumatológie a ortopédie v nemocnici New Cross v Wolverhamptone. Jej sestra založila zbierku, finančné prostriedky by mali pomôcť pokryť náklady na pohreb a zvyšok pôjde na charitu. „Pre rodinu, ako aj pre priateľov a kolegov to bol veľký šok. Bez ohľadu na to, koľkokrát ste ju stretli, zanechala trvalý dojem. Bola temperamentná, energická, nadšená a milujúca osobnosť. Všetci ju veľmi milovali a bola veľmi odhodlaná a pracovitá. Vždy tu bola, aby pomohla akýmkoľvek spôsobom. Bola a vždy bude našou hrdinkou," hovorí jej sestra Tammy a dodáva: „Často nám so slzami v očiach hovorila, že držala za ruky tých, ktorí, bohužiaľ, podľahli vírusu Covid a bola mnohokrát poslednou osobou, ktorú videli."