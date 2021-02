Mesiace pred smrťou bola žena († 29) zrazu úplne iná: Zronená teta viní kurz jogy

Rodina to stále nedokáže pochopiť. Po kurze jogy v Peru bola mladá žena zrazu iná. Jej psychický stav sa natoľko zhoršil, až urobila zúfalý krok.

Jennifer Spencer odišla do zahraničia, aby sa venovala kundalini joge. Na kurze popíjala ayahuascu (pozn. red. juhoamerický psychoaktívny nápoj). Tento odvar je považovaný za jeden z najsilnejších halucinogénov na svete.

Ako píše portál The Sun, 29-ročná žena spáchala samovraždu v novembri 2019. Jej teta Fiona Chase je presvedčená, že Jennifer upadla po cvičení kundalini jogy do akejsi psychózy a po užití ayahuascu v Peru sa u nej začali prejavovať psychické problémy, ktoré dovtedy nemala. "Bola veľmi duchovná, no kurz jogy v nej vyvolal určité zmeny. Verila, že jej mozog sa rozdelil na dve časti. Bola presvedčená, že môže ľuďom čítať myšlienky," prezradila o posledných mesiacoch života netere. Jennifer podľa tety trpela psychózou a bola veľmi paranoidná. Je možné, že nápoj pila aj vo Veľkej Británii, i keď je nezákonný.

Súdny lekár vydal urgentné varovanie pred ayahuascou. Odborníci na duševné zdravie však nedokážu spojiť šamanmi používanú halucinogénnu drogu, s tým, čo prežívala Jennifer.

S mladou ženou odcestoval do Peru aj jej priateľ Bradley Reeder. Po niekoľkých mesiacoch sa však rozišli. Muž má na smrť Jennifer iný názor ako jej teta. Vyhlásil, že jeho ex mala psychické problémy aj pred výletom.