Lujza Garajová Schrameková zo šou Tvoja tvár: Podrazila Jojku? Herečka priznala farbu

Herečka Lujza Garajová Schrameková (38) sa stala známou vďaka stand-upu, divadlu aj moderovaniu show Česko-Slovensko má talent. Aktuálne ju môžeme vidieť ako porotkyňu v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Do čoho investuje peniaze zarobené za účinkovanie? Čo by na sebe rada zmenila a čo o sebe počas pandémie s manželom zistili?

Vďaka projektu Tvoja tvár znie povedome ste prešli z Jojky do Markízy. Čo vás na ponuke oslovilo?

To, že pre mňa je to niečo úplne nové. Rada skúšam nové veci a je to šou, ktorú sme aj my sem-tam sledovali a všetci kolegovia, ktorí tam účinkovali, majú môj veľký obdiv. Vedela som o sebe, že keby som ja dostala ponuku ako účinkujúca, tak ju nezoberiem. Ten pocit zodpovednosti by ma absolútne odrádzal, ale keď som sa dozvedela, že mi ponúkajú rolu porotkyne, tak si hovorím – to je dobré, to je robota takpovediac za odmenu. Prišla aj taká pochybnosť, že čím som si to zaslúžila, ale keď už tá ponuka prišla, tak ma potešila a neváhala som dlho.

Neboli jojkári trošku urazení?

Jojke som to síce oznámila, ale momentálne tej práce nie je celkovo veľa a keď nejaká príde, tak sa neodmieta. V Jojke nemám žiadny rozbehnutý projekt, ani sme neboli na ničom dohodnutí, tak to nepociťujem ako podraz. Mnohí herci sme na voľnej nohe a nie sme zamestnaní konkrétnou televíziou, pre ktorú by sme výsostne pracovali.