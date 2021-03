Šokujúce priznanie herečky Lujzy Garajovej-Schramekovej: Musím chodiť ku psychologičke!

Celé to na ňu doľahlo! O herečke Lujze Garajovej-Schramekovej (38) je známe, že má srdce na správnom mieste a je veľmi citlivá osoba.

Niet sa čo čudovať, že bremeno neutíchajúcej pandémie sa jej z mesiaca na mesiac nesie ťažšie. Neistota zárobku a štyri hladné krky v rodine si od nej vyžiadali silnú sebadisciplínu a zaprenie. Keďže však rozhodne nechce prísť o svoj povestný optimizmus, rozhodla sa vyhľadať odbornú pomoc. Od septembra pravidelne navštevuje psychologičku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Práca umelcov by sa vo väčšine prípadov dala prirovnať k výťahu. Raz ste hore, raz dole. Svoje by o tom vedela povedať aj vždy vysmiata Lujza, ktorá si vo svete šoubiznisu prešla za tie roky dlhú cestu. Pandémia koronavírusu však všetko zmenila. Tmavovláska ostala doma s dvoma deťmi bez ozajstného zárobku a doľahla na ňu ťažoba nielen posledných mesiacov. S pravdou, ktorú si zatiaľ nechávala pre seba, vyšla na svetlo sveta v podcaste Marakua.

„Začala som od septembra chodiť ku psychologičke, lebo od toho marca to išlo dolu vodou,“ úprimne sa priznala umelkyňa. V rozhovoroch s odborníčkou musela načrieť nielen do svojho súčasného života, ale aj do mladosti. Práve tam totiž pre ňu začalo uvedomenie si vlastnej mentálnej slobody, ktorá je pre ňu dodnes, dokonca aj pri práci veľmi dôležitá.

„Máme právo na to, aby v tej slobode vedeli ľudia mať čo najdlhšie zo seba radosť - z toho, že len tak voľačo im robí radosť. S pani psychologičkou prichádzame na to, že mňa baví tanec. Neexistuje človek, ktorý by nemal tancovať a neexistuje človek, ktorý by nemal spievať. Celé mi to zapadá do toho, že mi to naši nepovedali. Takáto krivda sa, bohužiaľ, mnohým ľuďom stane. Radšej tým deckám zakazujme iné veci,“ zverila sa.

Kasu treba plniť

Pracovná záchrana prichádza pre Lujzu v podobe markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, v ktorej zasadne do poroty. Je to pre ňu celkom nová skúsenosť a všetkých prekvapilo jej rozhodnutie ponuku prijať, keďže doteraz moderovala jojkársku konkurenčnú šou Česko Slovensko má talent. „Priznávam, že ‚boj‘ o to, kto je koho tvárou, som nikdy nepochopila a teda ani neriešila. Som svojou tvárou,“ vyhlásila herečka po tom, čo priznala, že ponuku od Jojky do ďalšieho ročníka ČSMT nedostala.

Bola to však práve talentová šou, ktorá jej do rodinnej kasy podľa informácií Nového Času mala za dve série priniesť 50 000 - 60 000 eur. Je možné, že k Lujzinej vnútornej nevyrovnanosti prispeli aj veľké pracovné príležitosti. „Počas prenosu som mala sem-tam chvíľku, keď som mala pocit, že toto nie je nič pre mňa,“ priznala herečka Novému Času počas moderovania ČSMT. Teraz ju však čaká nová výzva. Nakrúcanie Tvojej tváre je už v plnom prúde a ako Lujzino porotcovanie dopadne, uvidia diváci už túto nedeľu.