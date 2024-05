Starosta Nového Mesta si prilepšil: Zvýšenie platu! Pozrite sa, akú sumičku bude dostávať

Starosta bratislavského Nového Mesta Matúš Čupka bude od mája poberať mesačný plat vo výške 5739 eur. Rozhodli o tom tento týždeň miestni poslanci. Ide o základný plat zvýšený o 25 percent.

Zároveň mu bude za obdobie od januára do apríla vyplatená suma 2024 eur. Napriek tomu, že navýšenie platu starostu poslaneckým zborom prešlo, opäť sa to nepozdávalo niektorým poslancom. Podľa nich neurobil nič, za čo by si takéto navýšenie zaslúžil, vidia priestor na zlepšenie. Odzneli tiež vyjadrenia o klamaní a zavádzaní či zlých manažérskych rozhodnutiach, ktoré viedli k väčšiemu zadlženiu mestskej časti.

Poslanec Andrej Árva poznamenal, že súčasné vedenie mestskej časti je už nejaký čas vo vedení a nie je možné stále argumentovať "zdedili sme, nemohli sme, nedá sa." Spomenul veľkú fluktuáciu na miestnom úrade i spomalené procesy. "Ľudia citlivo vnímajú kondíciu a finančnú situáciu mestskej časti," povedal Árva s tým, že sa im potom ťažko vysvetľujú napríklad zaujímavé odmeny na úrade. O nespokojnosti občanov hovoria aj iní poslanci, ľudia podľa nich nie sú "veľmi nadšení, ako to v súčasnosti funguje."

Starosta tvrdenia o klamaní kategoricky odmieta. Je presvedčený, že práca úradu v roku 2023 je najlepšou ukážkou, ako sa snažia posúvať mestskú časť ďalej. Uvedomuje si však veľké rezervy vo viacerých oblastiach. "Stret s realitou" však označil za dramatický a vyžadoval si čas.