Po premiérovi rezignoval aj Krajčí: Pán minister, toto nemyslíte vážne! Tvrdý odkaz od Andrey Kalavskej

Slovensko sa nachádza v najhoršej epidemiologickej situácii a minister zdravotníctva netuší, čo má robiť.

Aktuálne u nás zomiera najviac ľudí na milión obyvateľov na svete a Marek Krajčí (46) priznáva, že nevedia, ako postupovať, aby zrazili počty pacientov v nemocniciach. Najnovšie vyrukoval s tým, že doslova prosí o radu iných, za čo sa na neho spustila spŕška kritiky a viacerí žiadajú jeho demisiu. Štatistiky, ktoré ukazujú, ako sa vyvíja koronakríza na Slovensku, sú alarmujúce už niekoľko týždňov.

Nové je však to, že sme sa prebojovali na vrchol všetkých štátov sveta a máme najviac mŕtvych na milión obyvateľov. Od začiatku roka zomrelo viac ľudí na COVID-19 ako za celý minulý rok. Krajčí hovorí, že za naše rekordné čísla môže nový britský typ vírusu. „Na ten štandardný lockdown nezaberá. Robíme všetko pre to, aby sme tú situáciu zvládali. Sme pripravení, pokiaľ to bude potrebné, požiadať o pomoc aj Európsku úniu,“ vysvetľuje minister.

Na otázku redaktora Markízy, čo ide robiť vláda, povedal, že zvažujú rôzne scenáre, a momentálne je situácia taká, že musíme ešte počkať. Ako dlho, keď už teraz máme takmer 4 000 hospitalizovaných, minister nehovorí. „Pozrite sa, čo máme urobiť? Keď niekto príde s tým, čo máme urobiť, nech príde a nech povie a bude veľmi populárny,“ dodal zúfalo Krajčí.

Tlak na odchod

Ministrovo vyjadrenie preto spôsobilo značné pochybnosti o tom, či by mal naďalej zostávať vo svojej funkcii. Expremiér Peter Pellegrini hovorí, že celé zvládanie pandémie je vizitka vlády. „Dokedy chcete čakať? Koľko ľudí musí na Slovensku ešte umrieť, aby ste sa spamätali a prišli s riešeniami, ktoré budú naozaj fungovať? Vy naozaj nevidíte, že ste stavili na nesprávnu stratégiu a vaša atómová zbraň v podobe celoplošného testovania nefunguje?“ odkazuje vláde Pellegrini.

Krajčího vyzýva na odstúpenie aj exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorá pracuje v nemocnici. „Som veľmi nahnevaná na súčasnú vládu, na pána ministra. Toto je katastrofa a už teraz je neskoro odstúpiť a už tam nemá ten pán čo robiť,” rozhorčila sa Kalavská pre ereport.sk. Podľa nej Krajčí nezvláda svoj rezort.

„Čo už je viac, ako keď sú Slováci prví v strieške úmrtnosti na svete? Čo môže byť väčší dôvod, aby odstúpil. Vo veľkom nám tu zomierajú ľudia. Viditeľne nezvláda manažovať túto krízu, aj keď mal dobré nápady, respektíve chcel prísnejší lockdown pred Vianocami nebol schopný to presadiť. Čiže načo nám je minister, ktorý nie je schopný presadiť veci, ktoré si myslí?“ pýta sa exministerka s tým, že len za deň im na internom zomreli traja pacienti.

Navonok rezignovane zdajúce sa riadenie koronakrízy zo strany Krajčího prichádza po tom, čo sa už niekoľko dní pred médiá nepostavil premiér Igor Matovič. Na sociálnej sieti len pokračuje vo vyzdvihovaní plošného testovania, obviňuje Richarda Sulíka z nenakúpenia testov ešte minulý rok a avizuje, že COVID automat, podľa ktorého sa riadime, pripravovali odborníci.

Hrozí 9-tisíc obetí

Analytik Ivan Bošňák upozorňuje, že do konca februára môžeme mať už 9-tisíc obetí. Podľa neho nás čakajú ďalšie tri náročné mesiace. Navrhuje zavrieť hranice, zaviesť smart karanténu, očkovať starých ľudí a dodržiavať izoláciu. „Je jasné, že toto nemôže organizovať súčasné vedenie boja proti pandémii. Vláda by mala rozdávať platené dovolenky, organizovať pomoc, profilaktiku, zdravotníctvo a vynucovať opatrenia,“ radí Bošnák.