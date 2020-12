Misska Fabušová prekvapuje po autonehode s Kollárom: Láskyplný odkaz pre Borisa

Už ho má navždy na tele! Misska a modelka Miroslava Fabušová (37) mala na konci októbra vážnu autonehodu so šéfom parlamentu Borisom Kollárom (55).

Obaja totiž sedeli v štátnej limuzíne počas zákazu vychádzania. A od tohto momentu riešia vážne zdravotné problémy. Sexica je v domácej liečbe, no čaká na termín operácie. Medzitým ju však u nej doma navštívila tatérka a vyrobila jej novú pamiatku, ktorá je venovaná práve Borisovi. A my vieme, čo znamenajú záhadné čísla na jej tele.

Fabušová stále nemá termín operácie, ktorá je po autonehode s Kollárom nevyhnutná. „CT ukázalo, že štvrtý stavec bol zlomený a platničky medzi piatym a siedmym stavcom vysunuté. Operácia krčného stavca jednoducho musí byť čím skôr. Budú mi musieť robiť vštep z panvy a dávať ho do krku,“ priznala nedávno Novému Času misska, ktorú aj naďalej trápia bolesti.

Všade nosí golier, no na pár minút si ho môže dávať dole. A to využila na svoje obľúbené stretnutie s tatérkou. Na ramene jej totiž pribudlo červené srdce, v ktorom je 14+II. „To tetovanie má pre mňa význam a určite aj pre Borisa, pretože vie, čo znamená 14 plus 2. Ostatné by som nechala na hádanku,“ povedala záhadne Novému Času misska.

Silné spomienky

Fabušová stále necháva vysvetlenie tetovania zahalené rúškom tajomstva. „Určite to pre nás veľmi veľa znamená a vie o tom plnom význame iba on a ja. Zažila som veľmi veľa vecí, ale takéto dôležité potrebujem mať nejakým spôsobom na tele ako spomienku. Preto mám toľko tetovaní,“ povedala sexica.

Kollár je narodený 14. augusta, takže prvé číslo je rozlúštené, ale záhadná dvojka je nejasná. Možno si to misska rozmyslí a nakoniec vyjde s pravdou von. Isté však je, že spomínanú nehodu má stále pred očami. „Veľmi sa ma to dotklo a bolo veľmi bolestivé vidieť Borisa vedľa mňa bojovať o život,“ uzavrela Fabušová.