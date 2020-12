Mamička Andrea Heringhová zostala poriadne prekvapená: Svadba s Kollárom už budúci rok?!

Zostala poriadne prekvapená! Andrea Heringhová (40) je nekorunovanou kráľovnou háremu šéfa parlamentu Borisa Kollára (55).

Nie je žiadnym tajomstvom, že ženy miluje, o čom svedčí aj zoznam matiek jeho detí, ktorý sa zatiaľ zastavil na čísle 10. Ratolestí má však až 11. Práve Andrea bola poctená tým, že má s multioteckom ako jediná zo všetkých jeho žien až dve deti. Doteraz žiadna z Kollárových krások nedotiahla politika k oltáru a nikdy nebol v chomúte. Ako sa však zdá, aj to by sa mohlo zmeniť!

Kollár sa pravidelne objavoval v spoločnosti s viacerými matkami svojich detí. Samozrejme, vždy iba s jednou, nie s deviatimi naraz. No kým sa na akciách pri jeho boku striedali, jedna bola na pomyselnom Olympe. Bola to ona, kráľovná Heringhová, s ňou žil, a dokonca jej chcel postaviť palác v tesnej blízkosti toho jeho. A práve Andrea bola tou vyvolenou, ktorá šéfovi parlamentu porodila najprv dcérku Saru Zoe a neskôr malého Boriska.

Isté však je, že hoci sa Kollár o všetky svoje ženy a deti príkladne stará, ani s jednou neuzavrel manželský zväzok. Osud to však možno chce inak, čo naznačil aj test na sociálnej sieti. Heringhová si totiž na základe svojho mena dala predpovedať budúcnosť a výsledok testu bol zrejme aj pre ňu viac ako prekvapivý. V roku 2021 by ju tak mali čakať obrovské zmeny.

„Žiadosť o ruku od lásky tvojho života!“ znela predpoveď Heringhovej do budúceho roka. Krásna brunetka neváhala a touto správou sa hneď pochválila aj na svojom profile, kam pridala veľavravné „fúha“. Či túto správu oznámila aj Borisovi, nevedno. Vyzerá to však tak, že hviezdy sú Kollárovej kráľovnej naklonené. Je však otázne, či to rovnako vidí aj šéf parlamentu.