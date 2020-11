Odišla predčasne: Zomrela speváčka († 42) z historicky prvej SuperStar

Nikki McKibbin sa zviditeľnila v úplne prvej sérii speváckej šou American Idol, ktorá je u nás známa pod názvom SuperStar.

Ako píše portál CNN, speváčka skončila v šou vysielanej v roku 2002 na treťom mieste, prvú sériu vyhrala Kelly Clarkson.

Američanke sa stala osudnou mozgová aneuryzma. Manžel Craig Sadler informoval o dojímavom konci jej života. ,,Láska môjho života utrpela aneuryzmu v stredu. Bola by už mŕtva, ale je darkyňou orgánov a tak ju udržovali nažive pomocou prístrojov, aby to bolo možné. Nikoho z nás by to nemalo prekvapiť, aj na konci svojho životá stále pomáhala," napísal na Facebooku. Život Nikki napokon vyhasol v nedeľu.

K úmrtiu sa vyjadrili aj zástupcovia súťaže, ktorá ju zviditeľnila. ,,Nikki McKibbin bola neuveriteľne talentovaná a sme hlboko zarmútení jej odchodom. Bola súčasťou rodiny súťaže American Idol a bude nám chýbať,“ stojí na Twitteri.