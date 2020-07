Šéf TV Senzi Noro Mészároš o smrti manželky Otta Weitera: Zdrvujúci telefonát

Len pred niekoľkými dňami zasiahla verejnosť šokujúca správa o náhlej smrti speváčky a moderátorky Andrey Weiter-Fischer († 47).

Manželka repeťáka Otta Weitera (65) zomrela v spánku 15. júla. Jej nečakaný odchod bolestivo zasiahol najbližších a tiež priateľov a fanúšikov. V ťažkých chvíľach je užialenému vdovcovi oporou dlhoročný kolega a priateľ Noro Mészároš (47), riaditeľ TV Senzi, kde Weiterovci roky spoločne účinkovali. A hoci mu po tragédii do reči nebolo, po poslednej rozlúčke súhlasil s rozhovorom pre Nový Čas Nedeľa.

S Ottom Weiterom a jeho manželkou Andreou vás spájala spolupráca v TV Senzi. Boli ste si blízki aj súkromne?

V poslednom čase ma Otto a Andrejka veľmi prekvapili. V júni mi zomrela mama, a keď sa to dozvedeli, každý deň mi telefonovali, ako sa cítim, či som v poriadku, či niečo nepotrebujem. Boli sme aj predtým priatelia, ale nikdy som ich nevnímal takto citlivo. Zrazu som v nich našiel úžasnú oporu a spriaznené duše, ktoré sa dokázali vcítiť do môjho rozpoloženia. Mama mala na pohrebe veľa ľudí, ale zo šoubiznisu tam bol len Otto s Andrejkou. Spomínam si, ako som sedel v obradnej miestnosti a zrazu som zozadu zacítil na ramene ruku. Pozrel som sa hore a tam stál Otto. Prišiel napriek tomu, že má choré srdce, a viem, že na pohreby veľmi nerád chodí. Denne mi telefonovali aj po pohrebe, pýtali sa ma, či niečo nepotrebujem.

Od koho ste sa dozvedeli o Andreinej smrti?

Dozvedel som sa to až na druhý deň. Bolo mi čudné, že mi každý deň telefonujú a zrazu nič. Volal som Ottovi, no nedvíhal telefón. Volal som teda Andrejkinmu bratovi Jankovi, ktorý u nás v televízii pracuje ako kameraman a strihač. Zdvihol mi telefón a cítil som, že má iný hlas ako zvyčajne, hoci sa snažil so mnou komunikovať. Spýtal som sa, čo sa deje, že Otto mi nezdvíha. Janko povedal len: „Stalo sa niečo zlé! Potom ti to poviem.“ Zľakol som sa, čo zlé sa, preboha, stalo. Nechcel mi nič povedať. Toľko som ho prosil, nech mi povie, čo sa stalo, veď som dostal strach. Potom mi to povedal...