Matovič odpovedal na otázky Čaputovej: Jeho reakcia po grilovaní hovorí za všetko

V koalícii je jednoznačná podpora pre dobrovoľný systém plošného testovania na ochorenie COVID-19 s tým, že ten, kto sa na ňom nezúčastní, bude musieť ostať v desaťdňovej karanténe.

Po zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) SR to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý zároveň oznámil, že o zamýšľanom systéme informovali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá sa na rokovaní BR zúčastnila.

"Myslím, že sme zodpovedali podrobne a dostatočne všetky otázky pani prezidentky," povedal Matovič, ktorý má spolu so svojimi ministrami z rokovania "veľmi dobrý pocit".

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) uistil, že počet nezodpovedaných otázok okolo organizácie plošného testovanie je malý. "O všetkých súvislostiach zodpovedne komunikujeme so strešnými organizáciami samospráv, príslušnými ministerstvami i regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva," povedal. Odmietol výhrady, že by ministerstvo obrany či vláda nekomunikovali so starostami. "Videl som množstvo dezinformácií na sociálnych sieťach, že sa zbavujeme zodpovednosti na úkor samospráv, nie je to pravda," zdôraznil. Armáda má podľa jeho slov zabezpečiť aj dezinfekčné prostriedky, povedal tiež, že ľudia, ktorých zabezpečí samospráva, budú dostávať za jeden deň odmenu 50 eur.

Predseda vlády takisto odmietol pochybnosti, že plošné testovanie zlyhá na nedostatku ľudí, ktorí sa neprihlásia ako dobrovoľníci. "V každom tíme na odbernom mieste bude osem ľudí, ak k nim prídu dobrovoľníci, bude to fajn, ale na nich to nestojí," dodal.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) uviedol, že na výzvu pre zdravotníkov a študentov lekárskych fakúlt i študentov ošetrovateľstva, aby sa prihlásili pomôcť pri testovaní, sa už zaregistrovalo 2 600 záujemcov. "Verím, že čísla budú ešte rásť," dodal.

Vláda v nedeľu (18. 10.) poverila Ozbrojené sily (OS) SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Vyčlenených má byť do 8 000 príslušníkov OS SR. Ako priblížil minister obrany, pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov a hasičov.

Aktuálne informácie o testovaní aj formuláre pre záujemcov budú sprístupnené aj na webovej stránke, ktorú pripravuje Ministerstvo obrany SR.