Premiér Matovič s rodinou porušili zákon, prehrešok riešia úrady: Pokuta 33-tisíc?!

Prišiel na psa mráz! Premiér Igor Matovič (47) sa pred pár mesiacmi verejne priznal k tomu, že porušuje zákon, pretože býva s rodinou v neskolaudovanom dome.

Dušoval sa, že situáciu vyrieši hneď, ako bude mať pandémiu pod kontrolou. Nový Čas zistil, že v prípade už padla pokuta. Matovič sa k nezákonnému bývaniu priznal počas toho, ako ho v júli odvolávali poslanci v parlamente. Problém videli v jeho odpísanej diplomovke, premiérovi však na sebe prekážalo niečo úplne iné.

„Nasťahoval som svoju rodinu do domu, ktorý nie je skolaudovaný, a som si toho vedomý, že porušujem zákon. Je to asi jediná vec, ktorá mi ťaží svedomie, ale nechcel som, aby moja rodina ďalšie štyri roky bývala v činžiaku. Tento svoj zákonný problém si vysporiadam v dohľadnej dobe,“ vyhlásil koncom júla.

Dom sa nachádza v jeho rodnej Trnave, kde sa cíti ako doma a odkiaľ sa nechce presťahovať. Názor nezmenil ani po tom, čo získal právo na premiérsku vilu v hlavnom meste. Po tom, čo predchádzajúca koalícia schválila nákup diplomatického domu, Matovič zmluvy zrušil a naďalej má fungovať ako útočisko pre diplomatov.

Pozná svoj trest

Matovič žije v dome spolu so svojou dlhoročnou manželkou Pavlínou a dvomi dcérami. Práve tá lukratívnu nehnuteľnosť aj vlastní, keďže Matovič sa vzdal majetkov v jej prospech. Starší domček kúpili ešte v roku 2011, no neskôr ho strhli a začali budovať vlastné sídlo. Manželke vraj sľuboval vlastný dom 18 rokov. Dom financovali z vlastného vrecka a bez úveru. Keby sa pred časom sám od seba nepriznal k tomu, že ich dom je neskolaudovaný, pravdepodobne by na to nikto neprišiel.

Stavebný úrad totiž nemá možnosti, aby zisťoval, či v novopostavených domoch niekto býva alebo nie. Takto je však situácia iná a miestny úrad skutočnosť riešil. „Priestupok vo veci užívania predmetnej stavby bez kolaudačného rozhodnutia bol riadne prerokovaný na ústnom konaní a vo veci bolo rozhodnuté uložením pokuty. Rozhodnutie v predmetnej veci k dnešnému dňu zatiaľ ale nie je právoplatné,“ povedala Novému Času Anna Tamajková z Mestského úradu v Trnave. Matovič však už svoj dom rieši a stavebný úrad v Trnave už dostal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.