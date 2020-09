Nechce prezradiť svoju identitu, tak má smolu: Umelcovi Banksymu zamietli autorské práva

Má smolu. Britský umelec Banksy si svoj imidž vypestoval na tom, že dôsledne tají svoju skutočnú identitu.

Teraz sa mu to však vypomstilo. Súd mu zamietol udelenie copyrightu na jedno z jeho diel, pretože odmietol prezradiť, kto je.

Banksy v minulosti tvrdil, že na svojich dielach nebude zarábať a vyzýval fanúšikov, aby ich kópie voľne používali. Vlani v októbri však založil vlastný internetový obchod, kde svoje diela predáva a chcel si na ne uplatniť ochrannú známku. Osobitným predmetom sporu sa stalo dielo Vrhač kvetov, ktoré namaľoval pred šiestimi rokmi v Jeruzaleme. Teraz ho predáva vo svojom obchode, no vytlačené kópie ponúka aj firma Full Colour Black. Banksy si naň chcel uplatniť copyright, no Európsky úrad pre duševné vlastníctvo to zamietol.

„Banksy si zvolil anonymitu a väčšinu svojich pouličných diel maľuje na majetok iných ľudí bez ich povolenia,“ uviedli vo svojom rozhodnutí traja sudcovia. „Treba zdôrazniť, že ho tiež nemožno identifikovať ako nespochybniteľného vlastníka týchto diel, pretože jeho identita je utajená. Nemožno teda určiť bez akýchkoľvek pochybností, že má copyright na tieto grafiti,“ dodal tribunál. Je veľmi pravdepodobné, že verdikt ovplyvní aj ďalšie Banksyho práce.